Izraelský súd podozrieva Netanjahuovho asistenta z úniku informácií

Tel Aviv 4. novembra (TASR) – Bývalý hovorca izraelského premiéra Benjamina Netanjahua bol zadržaný, pretože údajne spôsobil únik tajných dokumentov, ktorý mal za následok zlyhanie vyjednávania o prepustení rukojemníkov v Pásme Gazy, vyhlásil v nedeľu súd. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Eliezer Feldstein bol zadržaný spolu s troma ďalšími osobami vrátane predstaviteľov bezpečnostných zložiek, uviedol súd v prístavnom meste Rišon le-Cijon.



Nový vývoj v prípade vyvolal u opozície otázku, či sa na úniku materiálov podieľal aj samotný izraelský premiér. Kancelária premiéra to dementovala.



Kritici Netanjahua dlhodobo obviňujú zo zdržiavania rokovaní o prímerí a predlžovania vojny, ktorou sa snaží nakloniť si svojich krajne pravicových koaličných partnerov.



Únik informácií začala v septembri vyšetrovať izraelská agentúra pre vnútornú bezpečnosť spolu s armádou, keď britský týždenník The Jewish Chronicle a nemecký denník Bild zverejnili články vychádzajúce z tajných vojenských dokumentov.



Jeden z článkov tvrdil, že šéf palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Jahjá Sinwár a rukojemníci budú z Pásma Gazy prepašovaní Filadelfským koridorom lemujúcim hranicu Pásma Gazy a Egypta.



Druhý článok vychádzal údajne z interného pokynu vedenia Hamasu týkajúceho sa Sinwárovej stratégie zdržiavania rokovaní o prepustení rukojemníkov.



Prvý dokument sa ukázal ako podvrh, kým interný pokyn napísali nižšie postavení príslušníci hnutia Hamas, uviedli izraelské médiá.



Podľa izraelského súdu mohlo zverejnenie dokumentov spôsobiť vážne ohrozenie bezpečnosti štátu a znemožniť dosiahnutie prepustenia rukojemníkov.



Opozícia kauzu ostro kritizovala a označila ho za "šmelinárstvo so štátnymi tajomstvami na politické účely".