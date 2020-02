Izraelský súd potrestal moslimského duchovného za podnecovanie násilia

Jeruzalem 10. februára (TASR) - Trest väzenia v trvaní 28 mesiacov vyniesol v pondelok súd v izraelskej Haife nad radikálnym moslimským duchovným, ktorý bol usvedčený zo schvaľovania teroristického činu a jeho podnecovanie. Stalo sa tak v súvislosti s nepokojmi, ktoré sa na posvätných miestach Jeruzalema odohrali v roku 2017.



Ako spresnila agentúra AFP, súd v Haife odsúdil Raída Saláha za schvaľovanie terorizmu, sympatizovanie s ním a jeho podnecovanie. Usvedčený bol na základe svojich vyjadrení k udalostiam zo 14. júla 2017, keď neďaleko Levej brány - jedného zo vstupov do jeruzalemského Starého mesta - trojica útočníkov zastrelila dvoch izraelských vojakov.



Páchatelia následne utiekli na miesto, ktoré židia poznajú pod názvom Chrámová hora a moslimovia Vznešená svätyňa. Tam ich polícia po krátkom prenasledovaní a prestrelke zlikvidovala. Išlo o mužov z arabského mesta Umm al-Fachm nachádzajúceho sa neďaleko Haify, v ktorom žije aj Saláh.



Duchovný Saláh bol súdom uznaný za vinného aj za podporovanie ilegálnej organizácie, čoho sa dopustil v rokoch 2015 a 2016 vo svojich príspevkoch na sociálnej sieti Facebook. Vyjadroval sa vtedy v mene svojej organizácie, radikálnej odnože Moslimského hnutia v Izraeli, ktorá bola v roku 2015 zakázaná za podnecovanie k násilnostiam na svätých miestach v Jeruzaleme.



Prokuratúra vo svojom zdôvodnení k navrhovanému trestu uviedla, že Saláhove činy "ohrozovali bezpečnosť štátu a jeho občanov" a vzhľadom na jeho postavenie kazateľa v moslimskej obci "mali vysoký potenciál spôsobiť škodu".



Saláh, ktorý patrí ku komunite Arabov žijúcich v Izraeli, sa môže proti rozsudku odvolať do 45 dní.



Jeho zatknutie v auguste 2017 nasledovalo po jeho prepustení z väzenia v januári toho istého roku, keď si odpykal deväťmesačný trest za podobné obvinenia.



Chrámová hora je najposvätnejšie miesto judaizmu a pre sunnitských moslimov je to tretie najposvätnejšie miesto islamu. Patrí k najviac uctievaným miestam na svete.