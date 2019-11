Izraelský súd potvrdil vyhostenie zástupcu Human Rights Watch

Jeruzalem 5. novembra (TASR) - Izraelský najvyšší súd zamietol v utorok odvolanie riaditeľa miestneho zastúpenia ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch (HRW) proti rozhodnutiu izraelskej vlády, ktorá nariadila jeho vyhostenie s odôvodnením, že ide o podporovateľa medzinárodného hnutia vyzývajúceho na bojkotovanie Izraela.



Izrael sa o vyhostenie Omara Shakira, riaditeľa HRW pre Izrael a palestínske územia, snaží už viac než rok.



Americký občan Omar Shakir bol súdne vyhostený už vlani, ale proti rozsudku sa odvolal. V apríli súd v odvolacom konaní potvrdil rozhodnutie ministerstva vnútra neobnoviť Shakirovi pracovné vízum a nariadil mu, aby opustil krajinu. Shakir tak mal urobiť do 1. mája. Následne sa však odvolal na najvyšší súd, ktorý v utorok potvrdil, že Izrael musí opustiť. Ako informoval denník The Times of Israel, má na to 20 dní.



Ak k Shakirovmu vyhosteniu skutočne dôjde, bude to prvý prípad tohto druhu od roku 2017, keď bol prijatý zákon, ktorý môže cudziemu občanovi zakázať pobyt v Izraeli, ak je podozrivý, že vyzýva na bojkot tohto štátu. Shakir pracoval pre pobočku HRW pre Izrael a Palestínu od roku 2016.



Samotná organizácia HRW kritizovala postoj izraelskej vlády i verdikty tamojších súdov v Shakirovom prípade. Podľa HRW ide o pokus vlády v Jeruzaleme umlčať kritické hlasy.



HRW pripomína, že "Izrael sám seba vykresľuje ako jedinú demokraciu v regióne", ale chce pritom vyhostiť ľudskoprávneho aktivistu pre jeho činnosť zameranú na šírenie mieru a porozumenia.



Human Rights Watch tvrdí, že Shakir kritizoval prípady porušovania ľudských práv v Izraeli, nikdy však neobhajoval bojkot tejto krajiny. Organizácia poznamenala, tento postoj Shakir zastával aj pred tým, ako sa stal jej oficiálnym predstaviteľom v Izraeli a na palestínskych územiach, a hlásil sa k nemu aj počas výkonu tejto funkcie.



Obžaloba na súde predložila citáty zo Shakirových príspevkov na sociálnych sieťach, ktoré podľa nej dokazovali jeho podporu hnutiu BDS. HRW však tvrdí, že Shakir je prenasledovaný izraelskou justíciou za to, že HRW je proti budovaniu židovských osád na okupovaných územiach a žiada zahraničné spoločnosti, aby s týmito osadami prestali spolupracovať či obchodovať.



Medzinárodné hnutie BDS - Boycott, Divestment and Sanctions (bojkot, odliv kapitálu a sankcie) - sa snaží v mene ľudských práv Palestínčanov o ekonomický a kultúrny bojkot toho, čo nazýva izraelský "režim útlaku". Izrael obviňuje toto hnutie z antisemitizmu a snahy o skoncovanie so štátom s väčšinovým židovským obyvateľstvom tým, že BDS podporuje návrat palestínskych utečencov.