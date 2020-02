Izraelský súd povolil náhradné materstvo homosexuálnym párom

Jeruzalem 28. februára (TASR) - Izraelský najvyšší súd vo štvrtok povolil náhradné materstvo v prípadoch, ak deti chce mať pár rovnakého pohlavia alebo slobodný muž. Informovala o tom agentúra AFP.



Náhradné materstvo umožňuje síce neplodným alebo homosexuálnym párom, aby sa dočkali potomka, keďže dieťa im vynosí a porodí náhradná matka, a to bezodplatne alebo za dohodnutú finančnú odmenu. Táto prax však vyvoláva súčasne mnohé právne a etické otázky. Aj pre to je náhradné materstvo vo viacerých krajinách sveta zakázané.



V Izraeli do roku 2018 platilo, že služby náhradnej matky môžu využívať len heterosexuálne páry. V roku 2018 bol však schválený zákon, ktorý to umožňuje aj ženám bez partnera alebo tým, ktoré nemôžu mať deti.



Hovorca združenia izraelských otcov - homosexuálov Julien Bahloul vo štvrtok privítal rozhodnutie najvyššieho súdu ako "víťazstvo" a odvážne a spravodlivé rozhodnutie. Izrael podľa neho urobil ďalší krok smerom k rozvinutým krajinám, pokiaľ ide o práva komunity LGBT. AFP dodala, že to bol Bahloul, kto podal odvolanie proti zákonu schválenému v roku 2018.



Izraelský najvyšší súd vo štvrtok uviedol, že parlament má "12 mesiacov na ukončenie diskriminácie párov rovnakého pohlavia a slobodných mužov".



Rozhodnutie prichádza len niekoľko dní pred všeobecnými voľbami v Izraeli - krajine považovanej za priekopníka v oblasti práv homosexuálov, pričom však vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia zostávajú tabu v komunite náboženských konzervatívcov.



Strany spájané s premiérom Benjaminom Netanjahuom, najmä ultraortodoxné, sa dôrazne stavajú proti tomu, aby ľudia hlásiaci sa ku komunite LGBT a slobodní muži mali prístup k náhradnému materstvu.



Centrista Benny Ganc už deklaroval, že iba vláda, ktorú povedie on, môže predložiť zákon v súlade so štvrtkovým rozhodnutím najvyššieho súdu.



Ganc je Netanjahuovým najsilnejším súperom v predčasných parlamentných voľbách, ktoré sa v Izraeli uskutočnia 2. marca.