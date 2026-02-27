< sekcia Zahraničie
Izraelský súd pozastavil zákaz činnosti humanitárnych skupín v Gaze
Izrael oznámil, že od 1. marca zakáže aktivitu 37 humanitárnych skupín, pretože nesplnili nové predpisy prijaté minulý rok.
Autor TASR
Tel Aviv 27. februára (TASR) – Izraelský Najvyšší súd pozastavil v piatok platnosť rozhodnutia vlády o zákaze činnosti desiatok humanitárnych organizácií v Pásme Gazy a na ďalších palestínskych územiach. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Izrael oznámil, že od 1. marca zakáže aktivitu 37 humanitárnych skupín, pretože nesplnili nové predpisy prijaté minulý rok. Vyžadujú napríklad registráciu mien a kontaktných informácií o svojich zamestnancov a detailné informácie o svojom financovaní a operáciách.
Humanitárne skupiny považujú tieto pravidlá za invazívne a svojvoľné, tvrdia tiež, že zákaz zablokuje kritickú pomoc. Podľa izraelskej vlády sú nové opatrenia potrebné, aby sa do týchto organizácií neinfiltrovali ozbrojené skupiny.
Najvyšší súd rozhodoval o žiadosti 17 humanitárnych organizácií. Nové pravidlá podľa nich porušujú medzinárodné právo, pričom Izrael má ako okupačná mocnosť povinnosť zabezpečiť, aby sa k ľuďom dostali potraviny a lieky. Izrael podľa nich tiež nemá právomoc zakázať činnosť organizácií v oblastiach, kde oficiálne vládne Palestínska samospráva.
Pozastavenie platnosti je dočasné, kým sudcovia zvažujú prípad. Termín konečného verdiktu Najvyšší súd nestanovil.
„Je to však krok správnym smerom,“ uviedla Athena Rayburnová, riaditeľka zastrešujúcej organizácie AIDA, ktorá zastupuje vyše 100 skupín pôsobiacich na palestínskych územiach. Podľa Nórskej rady pre utečencov, ktorej tiež hrozí zákaz, ide len o čiastočnú úľavu. Súdny príkaz totiž neobnoví víza a humanitárny prístup, ani nezruší širšie reštrikcie, ktoré obmedzujú dodávky pomoci, uviedla hovorkyňa tejto organizácie.
V Pásme Gazy platí od vlaňajšieho októbra prímerie sprostredkované Spojenými štátmi. Dvojročná vojna vyvolaná teroristickým útokom hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023 zanechala väčšinu tohto územia v ruinách a väčšina z dvoch miliónov tamojších Palestínčanov je odkázaná na zahraničnú pomoc.
Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT) uviedol, že organizácie, ktorých povolenia majú zrušiť, sa na celkovej humanitárnej pomoci prichádzajúcej do Gazy podieľajú len jedným percentom. V pásme bude podľa úradu naďalej pôsobiť vyše 20 organizácií, ktoré nové izraelské predpisy splnili.
