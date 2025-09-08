< sekcia Zahraničie
Izraelský súd rozhodol, že palestínski väzni musia dostávať viac jedla
Autor TASR
Tel Aviv 8. septembra (TASR) — Najvyšší súd Izraela rozhodol, že izraelský väzenský úrad je povinný zabezpečiť palestínskym väzňom dostatočné množstvo potravín. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA s odvolaním sa na izraelské médiá.
Reagoval tým na petíciu Združenia za občianske práva v Izraeli (ACRI), ktoré tvrdí, že podmienky palestínskych väzňov v izraelských väzniciach sa od útokov zo 7. októbra 2023 a následnej vojny v Pásme Gazy výrazne zhoršili.
Podľa ACRI sú mnohí palestínski väzni, medzi ktorými sú aj priami účastníci útoku zo 7. októbra, značne podvyživení alebo nedostávajú dostatok jedla.
Politiku znižovania potravinových dávok palestínskym väzňom presadil krajne pravicový minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir, ktorý na sieti X Najvyšší súd obvinil, že ochraňuje „ohavných vrahov, únoscov a násilníkov“.
Rukojemníci, ktorých v Pásme Gazy stále zadržiava palestínska extrémistická organizácia Hamas, takúto ochranu podľa neho nemajú. „Osobám vo väzniciach budeme naďalej poskytovať minimálne podmienky predpísané zákonom,“ uviedol Ben Gvir.
Stanovisko súdu kritizoval tiež minister spravodlivosti Jariv Levin, ktorý je hnacou silou úsilia vlády oslabiť Najvyšší súd. Sudcov podľa portálu Ynet prirovnal k členom poroty kuchárskej šou MasterChef a posmešne označil za „najvyšších dietológov“.
