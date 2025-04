Izraelský súd rozhodol, že šéf Šin Bet ostáva vo funkcii

Jeruzalem 9. apríla (TASR) - Utorkové rozhodnutie izraelského Najvyššieho súdu, ktorý vláde nariadil, že odvolaného šéfa kontrarozviedky Šin Bet Ronena Bara musí ponechať vo funkcii najmenej do 19. apríla, pričom vláda a generálna prokuratúra musia dovtedy v tejto otázke dosiahnuť kompromisné riešenie, vyvolal v Izraeli protichodné reakcie, píše TASR.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil ešte v utorok toto rozhodnutie za „znepokojujúce“. Šéf izraelskej polície Daniel Levi mal v stredu pred novinármi krátky konflikt s ministrom národnej bezpečnosti Itamarom ben Gvirom, ktorý podporuje odvolanie Bara. Levi na novinársku otázku povedal, že verdikt súdu rešpektuje, avšak ben Gvir ho prerušil s tým, že novinár sa ho snaží vyprovokovať, napísal spravodajský portál The Times of Israel (TOI).



Podľa Netanjahua súd nespochybnil právomoc vlády odvolať riaditeľa Šin Bet, takže rozhodnutie, aby ostal v úrade najmenej do 19. apríla, považuje za nepochopiteľné.



„Je nemysliteľné, aby izraelská vláda nemohla odvolať z funkcie zlyhávajúceho šéfa Šin Bet len preto, že sa začalo nejaké nesúvisiace vyšetrovanie,“ povedal Netanjahu. Ako pokračoval, toto rozhodnutie stanovuje nebezpečný precedens, podľa ktorého by v budúcnosti riaditeľ Šin Bet, ktorého by sa vláda chystala odvolať, mohol spustiť vyšetrovanie voči osobám napojeným na akéhokoľvek ministra, a tým by svoje odvolanie zablokoval.



Pozorovatelia tvrdia, že odvolanie Ronena Bara mohlo súvisieť s tzv. Katarskou kauzou (Qatargate). V nej išlo o podozrenia, že najbližší Netanjahuovi spolupracovníci boli platení katarskou vládou za lobovanie v prospech jej záujmov a za propagáciu Kataru. Kauza sa prevalila vo februári 2025. Bar následne v marci potvrdil, že Šin Bet kauzu vyšetruje. Izraelská vláda ho krátko nato odvolala z funkcie.



So zotrvaním Bara vo funkcii má problém aj ben Gvir, ktorý o ňom v marci povedal, že by mal „sedieť vo väzení“. Reagoval tak na vyšetrovanie Šin Bet zamerané na možnú infiltráciu krajne pravicových jednotlivcov do polície pod ben Gvirovým vedením.



Izraelská vláda koncom marca schválila návrh na odvolanie Ronena Bara s účinnosťou k 10. aprílu. Netanjahu ešte v závere marca vymenoval za nového riaditeľa Šin Bet bývalého veliteľa vojenského námorníctva Eliho Šarvita.