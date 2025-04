Izraelský súd rozhoduje o odvolaní šéfa Šin Bet

Jeruzalem 8. apríla (TASR) - Izraelský najvyšší súd začal v utorok pojednávanie vo veci námietok proti rozhodnutiu izraelského premiéra Benjamina Netanjaua odvolať Ronena Bara z funkcie riaditeľa tajnej služby Šin bet. Pojednávanie zhruba polhodinu po začiatku prerušili pre vyrušovanie zo strany divákov. Sudca po krátkej prestávke oznámil, že zvyšok konania bude prebiehať bez účasti verejnosti, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.



Pojednávanie prerušili, keď začal hlasno protestovať jeden z divákov, ktorého syn zomrel pri bojoch s palestínskym militantným hnutím Hamas v pásme Gazy. Bara obvinil zo zodpovednosti za jeho smrť a sudcov krikom kritizoval za to, že sa takéto pojednávanie vôbec koná, približuje denník The Times of Israel. Muža následne vyviedla zo súdnej siene bezpečnostná služba, čo vyvolalo pobúrenie niektorých divákov i hlasný nesúhlas ľudí zhromaždených pred súdnou sieňou.



Sudca Jicchak Amit následne vyhlásil prestávku, po ktorej oznámil, že zvyšok pojednávania sa bude konať bez účasti verejnosti.



Ronena Bara odvolala z funkcie šéfa Šin Bet izraelská vláda v noci na 21. marca pre „pretrvávajúci nedostatok dôvery“. Netanjahu povedal, že v Bara stratil dôveru pre neschopnosť kontrarozviedky zabrániť útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023. Bara taktiež obvinil z toho, že bez jeho súhlasu viedol vyšetrovanie zamerané na krajne pravicového ministra vnútornej bezpečnosti Itamara Ben Gvira.



Opozičné strany však následne rozhodnutie vlády napadli na najvyššom súde, ktorý odvolanie Bara dočasne zablokoval s tým, že o ňom rozhodne v utorok 8. apríla. Izraelská generálna prokurátorka Gali Baharavová-Miarová medzičasom tiež uviedla, že rozhodnutie odvolať Bara bolo poznačené jeho osobným konfliktom záujmov s Netanjahuom týkajúcim sa tzv. Katarskej kauzy.



Ako Qatargate označujú novinári podozrenia, že najbližší Netanjahuovi spolupracovníci boli platení katarskou vládou za lobovanie v prospech jej záujmov a za propagáciu Kataru. Kauza bola odhalená vo februári 2025. Bar následne v marci potvrdil, že Šin Bet kauzu vyšetruje. Izraelská vláda ho krátko nato odvolala z funkcie.