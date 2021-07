Izraelský súd schválil náhradné materstvo pre homosexuálne páry

Jeruzalem 11. júla (TASR) - Izraelský Najvyšší súd v nedeľu priznal homosexuálnym párom a slobodným mužom právo mať dieťa prostredníctvom náhradnej matky. Informovala o tom agentúra AFP.



V súlade s verdiktom Najvyššieho súdu, na čele ktorého stojí sudkyňa Esther Hajutová, musia byť všetky príslušné obmedzenia zrušené v priebehu šiestich mesiacov. Doterajšie reštrikcie podľa súdu vážne porušovali ľudské práva niektorých skupín obyvateľstva.



Homosexuálne páry a slobodní muži budú môcť potom využiť služby náhradným matiek priamo v Izraeli, a nebudú musieť za týmto riešením cestovať do zahraničia, napríklad do Indie, Nepálu, Thajska či USA, ako tomu bolo doposiaľ.



Rozhodnutie predstavuje zavŕšenie dlhoročného sporu, ktorý sa začal pred viac ako desiatimi rokmi. Stúpenci tohto kroku hovoria o posilnení princípu rovnosti v izraelskej spoločnosti, zatiaľ čo kritici o narušovaní hodnôt tradičnej rodiny.



Náhradné materstvo je v židovskom štáte legálne od roku 1996. Najskôr mohli túto možnosť využiť len heterosexuálne páry a neskôr aj slobodné ženy.



Za rozšírenie tohto práva aj na homosexuálne páry a slobodných mužov od roku 2010 bojoval popredný predstaviteľ izraelskej LGBT komunity Etai Pinkas, ktorí má so svojím partnerom tri deti vynosené náhradnými matkami v Indii a Thajsku.



Podobný verdikt izraelský Najvyšší súd vyniesol aj vlani vo februári, avšak jeho uvedenie do praxe v parlamente zmarili ultraortodoxní poslanci. Súd preto v nedeľu vo veci vyniesol nové, definitívne rozhodnutie.



Predstaviteľ pravicovo-náboženskej strany Židovský domov Bezalel Smotrič ho komentoval slovami, že izraelská spoločnosť stráca svoj židovský charakter.