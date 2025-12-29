< sekcia Zahraničie
Izraelský súd stopol rozhodnutie vlády o zrušení vojenského rozhlasu
Vláda premiéra Benjamina Netanjahua minulý týždeň schválila zatvorenie Galej Cahalu, jednej z najstarších mediálnych inštitúcií v krajine.
Tel Aviv 29. decembra (TASR) - Izraelský najvyšší súd predbežne pozastavil platnosť rozhodnutia vlády o zatvorení populárnej vojenskej rozhlasovej stanice Galej Cahal. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP, píše TASR.
Vláda premiéra Benjamina Netanjahua minulý týždeň schválila zatvorenie Galej Cahalu, jednej z najstarších mediálnych inštitúcií v krajine. Rozhodnutie, ktorým by vysielanie stanice skončilo po viac než 75 rokoch, má nadobudnúť účinnosť pred 1. marcom 2026.
Vo verdikte vydanom v nedeľu večer predseda najvyššieho súdu Jicchak Amit uviedol, že dôvodom pozastavenia platnosti vládneho rozhodnutia bolo okrem iného aj to, že kabinet „neposkytol jasný záväzok, že neprijme nezvratné kroky, kým súd nedospeje ku konečnému rozhodnutiu“. S názorom súdu sa podľa neho stotožnila aj generálna prokurátorka Gali Baharavová-Miarová.
Stanica Galej Cahal je široko známa svojimi spravodajskými programami a medzi jej poslucháčov dlhodobo patria domáci i zahraniční reportéri. Vládny prieskum ju zaradil na tretie miesto medzi najpočúvanejšími rozhlasovými stanicami v Izraeli s podielom na trhu 17,7 percenta.
Netanjahu pri výzve ministrom, aby podporili zatvorenie stanice, uviedol, že v priebehu rokov sa opakovane objavovali návrhy na vyňatie stanice spod armády, jej zrušenie či privatizáciu.
AFP doplnila, že niektoré programy vysielané rozhlasovou stanicou Galej Cahal kritizovali politiku vlády. Aj minister obrany Jisrael Kac argumentoval, že Galej Cahal „vysiela politický a kontroverzný obsah, ktorý nie je v súlade s hodnotami“ armády, podkopáva vojnové úsilie a morálku.
Naopak, Baharavová-Miarová, ktorú sa vláda snaží už niekoľko mesiacov odvolať, varovala, že zrušenie stanice vyvoláva „obavy z možného politického zasahovania do verejnoprávneho vysielania“. Vyvolalo to podľa nej tiež otázky týkajúce sa zásahu do slobody prejavu a tlače.
Opozičný líder Jair Lapid plány vlády takisto kritizoval ako súčasť jej úsilia o potlačenie slobody prejavu v Izraeli. „Nemôžu ovládať realitu, preto sa snažia ovládať mysle,“ uviedol Lapid.
