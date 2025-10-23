< sekcia Zahraničie
Izraelský úrad: Návrhy anexie Západného brehu sú politická provokácia
Štrnásť moslimských a arabských štátov vo štvrtok odsúdilo návrhy zákonov v spoločnom vyhlásení, o ktorom informovala saudskoarabská tlačová agentúra (SPA).
Autor TASR
Jeruzalem 23. október (TASR) - Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vo štvrtok odsúdila hlasovanie poslancov za dva návrhy zákonov, ktoré pripravujú pôdu pre anexiu Západného brehu Jordánu. Označila to za „úmyselnú politickú provokáciu“ opozície počas návštevy amerického viceprezidenta J. D. Vancea v Izraeli, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Hlasovanie (izraelského parlamentu) Knesetu o anexii bolo úmyselnou politickou provokáciou opozície s cieľom zasiať nezhody počas návštevy viceprezidenta J. D. Vancea v Izraeli,“ uviedla kancelária premiéra vo vyhlásení.
„Ak to bol politický trik, bol veľmi hlúpy a osobne to považujem za urážku,“ povedal Vance na letisku pred odletom do USA. Zdôraznil, že Izrael neanektuje Západný breh Jordánu. „Politika administratívy (amerického prezidenta Donalda) Trumpa je, že Západný breh nebude anektovaný Izraelom, a to bude naďalej našou politikou,“ vyhlásil viceprezident.
Štrnásť moslimských a arabských štátov vo štvrtok odsúdilo návrhy zákonov v spoločnom vyhlásení, o ktorom informovala saudskoarabská tlačová agentúra (SPA). Medzi krajinami sú Saudská Arábia, Jordánsko a Turecko, aj Liga arabských štátov a Organizácia islamskej spolupráce, ktoré návrhy považujú za „očividné porušenie medzinárodného práva“.
