Izraelský útok na budovu v Gaze má 20 obetí a viac ako 40 zranených

Gaza 9. apríla (TASR) - Najmenej 20 ľudí v stredu zahynulo pri izraelskom útoku na obytnú budovu v meste Gaza, oznámil palestínsky úrad pre civilnú obranu. Izraelská armáda uviedla, že vyšetruje tento útok, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Pri útoku podľa hovorcu úradu Mahmúda Bassala utrpelo zranenia viac ako 40 ľudí, záchranári prehľadávajú trosky a pátrajú po ďalších telách. Agentúra Reuters s odvolaním sa na miestnych zdravotníkov uviedla, že obetí je najmenej 26.



Izrael 18. marca po takmer dvoch mesiacoch prímeria obnovil boje v Pásme Gazy a prisľúbil, že budú pokračovať kým palestínske militantné hnutie Hamas neprepustí zvyšných rukojemníkov zadržiavaných v tejto palestínskej enkláve.



Hamasom kontrolované ministerstvo zdravotníctva v stredu oznámilo, že od obnovenia bojov v Gaze zahynulo 1482 Palestínčanov. Počet obetí vojny, ktorá vypukla 7. októbra 2023 po útoku Hamasu na Izrael, stúpol na 50.846.



Izraelská armáda v stredu uviedla, že za uplynulý deň podnikla letecké útoky na viac ako 45 cieľov v Pásme Gazy, informuje portál The Times of Israel (TOI).



Člen politického byra Hamasu Hossam Badrán v utorok povedal, že je nevyhnutné dosiahnuť prímerie v Pásme Gazy. Dodal, že prebieha komunikácia so sprostredkovateľmi, ale dosiaľ nie sú žiadne nové návrhy. Podľa Badrána je Hamas „naďalej otvorený všetkým návrhom, ktoré by viedli k prímeriu a zastavili by genocídu páchanú na našom palestínskom ľude“.



Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok počas Netanjahouvej návštevy v Bielom dome uviedli, že prebiehajú nové rokovania zamerané na prepustenie ďalších rukojemníkov z Pásma Gazy. Hamas zadržiava 58 rukojemníkov a izraelská armáda tvrdí, že 34 z nich je mŕtvych, pripomína AFP.