Izraelský útok na humanitárnu zónu si vyžiadal vyše 40 obetí

Gaza 10. septembra (TASR) - Najmenej 40 obetí na životoch si podľa tamojšej civilnej ochrany vyžiadal pondelkový izraelský útok na humanitárnu zónu v oblasti al-Mawásí v meste Chán Júnis na juhu pásma Gazy. Zranenia utrpelo ďalších vyše 60 ľudí. Izraelská armáda tvrdí, že v oblasti zasiahla veliace stredisko palestínskeho radikálneho hnutia Hamas, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Civilná ochrana v oblasti v utorok v skorých ranných hodinách stále pátrala po 15 nezvestných "po útoku na stany vysídlencov" v al-Mawásí v Chán Júnise, povedal pre AFP jej predstaviteľ Muhammad Mugajr. Zranených podľa neho previezli do najbližších nemocníc.



Zdroje z civilnej ochrany separátne uviedli, že po izraelskom útoku zostali na mieste rozsiahle krátery.



"Počas masakry v al-Mawásí v Chán Júnise zmizli pod pieskom v hlbokých otvoroch celé rodiny," uviedlo ministerstvo pre civilnú ochranu prostredníctvom svojho hovorcu.



Izraelská armáda v utorok skoro ráno vo vyhlásení uviedla, že jej lietadlo "zaútočilo na vysokopostavených teroristov Hamasu, ktorí operovali z veliaceho a kontrolného strediska vo vnútri humanitárnej zóny v Chán Júnise".



Hamas naopak vo vyhlásení z utorka označil tvrdenia o prítomnosti jeho bojovníkov v spomínanej oblasti za "do očí bijúce klamstvo", píše AFP.



Oblasť al-Mawásí je Izraelom označená bezpečná humanitárna zóna, do ktorej utiekli tisícky Palestínčanov po spustení izraelského pozemného útoku na mesto Rafah na juhu palestínskej enklávy.