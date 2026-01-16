< sekcia Zahraničie
Izraelský útok na juhu Libanonu si vyžiadal jednu obeť
Izrael pokračuje v pravidelných útokoch v Libanone napriek prímeriu z novembra 2024.
Autor TASR
Bejrút 16. januára (TASR) - Izraelský útok na juh Libanonu si v piatok vyžiadal jednu obeť, uviedlo ministerstvo zdravotníctva v Bejrúte. K útoku došlo deň po náletoch, ktoré boli podľa Izraela namierené na militantné hnutie Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Izrael pokračuje v pravidelných útokoch v Libanone napriek prímeriu z novembra 2024. Jeho cieľom bolo ukončiť viac ako rok trvajúce boje s Hizballáhom, ktorý vojensky a finančne podporuje Irán. Podľa izraelskej armády sú útoky namierené proti členom tohto hnutia alebo jeho infraštruktúre.
Libanonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že „izraelský nepriateľský útok“ na auto v obci Mansuri v južnom Libanone zabil jednu osobu. V predchádzajúcu noc si útok na obec Maifadoun v južnom Libanone vyžiadal jeden život.
Izrael uviedol, že štvrtkový útok zabil člena militantného hnutia, ktorý sa údajne „podieľal na pokusoch o obnovenie infraštruktúry Hizballáhu v oblasti obce Zawtar aš-Šarkíja“.
Libanonská armáda pred týždňom oznámila, že prevzala operačnú kontrolu v oblasti medzi riekou Lítání a izraelskou hranicou. Izrael však jej snahy označil za nedostatočné. Vo štvrtok vykonal niekoľko útokov v údolí Bikáa na východe Libanonu a severne od Lítání. Predtým vydal varovanie, aby ľudia toto miesto opustili.
Mierové sily OSN, nasadené na juhu s cieľom oddeľovať Libanon od Izraela, v piatok uviedli, že izraelský dron „zhodil granát“ na ich vojakov.
