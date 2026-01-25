< sekcia Zahraničie
Izraelský útok na juhu Libanonu si vyžiadal jednu obeť
Autor TASR
Bejrút 25. januára (TASR) - Izrael v nedeľu opäť podnikol útok na juhu Libanonu, kde prišla o život jedna osoba a ďalšia utrpela zranenia, oznámilo tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Izraelská armáda tvrdí, že zasiahla ciele libanonského militantného hnutia Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Izrael opakovane útočí na Libanon napriek prímeriu z novembra 2024, pričom zväčša tvrdí, že cieľom jeho úderov je infraštruktúra Iránom podporovaného Hizballáhu. Od začiatku prímeria medzi Izraelom a Hizballáhom zahynulo pri izraelských útokoch v Libanone viac ako 350 ľudí.
Pri nedeľňajšom útoku izraelská armáda podľa svojho vyjadrenia zasiahla „zariadenie na výrobu zbraní“ militantnej skupiny na juhu Libanonu, kde „identifikovala teroristickú aktivitu operatívcov Hizballáhu“.
Armáda tiež uviedla, že zasiahla vojenskú infraštruktúru patriacu tomuto hnutiu v oblasti údolia Bikáa na východe krajiny.
Libanonská tlačová agentúra NNA informovala o útoku na hangár na juhu a útokoch na východe.
Izrael v stredu zasiahol štyri priechody na sýrsko-libanonskej hranici s odôvodnením, že ich používal Hizballáh na pašovanie zbraní.
Libanonská armáda tento mesiac oznámila dokončenie prvej fázy svojho plánu na odzbrojenie Hizballáhu, ktorý sa týkal oblasti južne od rieky Lítání, približne 30 kilometrov od hranice s Izraelom.
Izrael kritizuje pokrok libanonskej armády ako nedostatočný a obviňuje Hizballáh z opätovného zbrojenia. Militantné hnutie opakovane odmieta odovzdať svoje zbrane.
