Izraelský útok na juhu Pásma Gazy si vyžiadal životy dvoch detí
Autor TASR
Gaza 29. novembra (TASR) - Izraelský útok na juhu Pásma Gazy v sobotu zabil dve deti - bratov, oznámila Násirova nemocnica v meste Chán Júnis. Podľa agentúry AP ide o najnovšie zaznamenané úmrtia Palestínčanov počas krehkého prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, píše TASR.
Bratia vo veku osem a 11 rokov zahynuli po tom, čo izraelský dron zasiahol neďaleko budovy školy, v ktorej sa ukrývajú vysídlení Palestínčania v meste Baní Suhajlá. Izraelská armáda sa k útoku bezprostredne nevyjadrila.
Od začiatku prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti 10. októbra, zahynulo podľa gazského ministerstva zdravotníctva najmenej 352 Palestínčanov.
Izrael tvrdí, že cieľom jeho útokov sú militanti porušujúci prímerie. Obe strany konfliktu sa vzájomne obviňujú z porušovania tohto prímeria.
Hamas v sobotu po správach o zabití dvoch malých chlapcov znova vyzval sprostredkovateľov, aby naliehali na Izrael, aby prestal s porušovaním prímeria v palestínskej enkláve.
AP pripomína, že Izrael okrem Pásma Gazy pokračuje v útokoch aj v Libanone, kde sa podľa svojich slov zameriava na ciele militantného hnutia Hizballáh. Izraelské jednotky v noci na piatok podnikli razie v sýrskej dedine. Podľa sýrskych predstaviteľov izraelské sily spustili paľbu, pri ktorej zahynulo 13 ľudí.
Na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu vo štvrtok Palestínčania obvinili izraelských vojakov z popravy dvoch palestínskych mužov. Izraelskí vojaci podľa záberov zverejnených na dvoch arabských televíznych staniciach zastrelili dvoch mužov, ktorí sa zjavne vzdali. Armáda židovského štátu uviedla, že incident vyšetruje. Násilie sa na Západnom brehu stupňuje od začiatku vojny v Pásme Gazy z októbra 2023. Palestínsky Červený polmesiac v sobotu oznámil, že pri útokoch židovských osadníkov neďaleko Betlehemu utrpelo zranenia desať Palestínčanov.
