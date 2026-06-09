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Izraelský útok na mesto Súr si vyžiadal niekoľko obetí
K útoku došlo krátko predtým, ako izraelská armáda vyzvala obyvateľov mesta Súr a jeho priľahlých oblastí na evakuáciu.
Autor TASR
Bejrút 9. júna (TASR) - Pri izraelskom útoku na predmestia libanonského mesta Súr zahynulo v utorok viacero ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Agentúra DPA s odvolaním sa na zdroje z libanonskej civilnej obrany informovala o deviatich mŕtvych a 27 zranených, zatiaľ čo agentúra AFP na základe údajov z ministerstva zdravotníctva uvádza osem obetí a 32 zranených, píše TASR.
K útoku došlo krátko predtým, ako izraelská armáda vyzvala obyvateľov mesta Súr a jeho priľahlých oblastí na evakuáciu. Podľa vlastných slov bola nútená reagovať na „porušovanie prímeria“ zo strany libanonského militantného hnutia Hizballáh.
Predchádzajúce výzvy na evakuáciu sa nevzťahovali na kresťanské časti mesta. Izraelská armáda však vyhlásila, že tam pôsobia bojovníci Hizballáhu a obvinila ich z využívania civilných oblastí na krytie sa pred útokmi. Militanti to popreli.
Svedkovia z oblasti pre agentúru DPA uviedli, že obyvatelia regiónu „začali v panike utekať smerom k prístavnému mestu Sidón“. Izraelská armáda sa k týmto správam zatiaľ nevyjadrila.
Najnovšia eskalácia napätia podľa DPA na jednej strane zvýšila obavy o stabilitu prímeria medzi krajinami a na strane druhej vyvolala obavy z ďalšieho vysídľovania obyvateľov južného Libanonu.
K útoku došlo krátko predtým, ako izraelská armáda vyzvala obyvateľov mesta Súr a jeho priľahlých oblastí na evakuáciu. Podľa vlastných slov bola nútená reagovať na „porušovanie prímeria“ zo strany libanonského militantného hnutia Hizballáh.
Predchádzajúce výzvy na evakuáciu sa nevzťahovali na kresťanské časti mesta. Izraelská armáda však vyhlásila, že tam pôsobia bojovníci Hizballáhu a obvinila ich z využívania civilných oblastí na krytie sa pred útokmi. Militanti to popreli.
Svedkovia z oblasti pre agentúru DPA uviedli, že obyvatelia regiónu „začali v panike utekať smerom k prístavnému mestu Sidón“. Izraelská armáda sa k týmto správam zatiaľ nevyjadrila.
Najnovšia eskalácia napätia podľa DPA na jednej strane zvýšila obavy o stabilitu prímeria medzi krajinami a na strane druhej vyvolala obavy z ďalšieho vysídľovania obyvateľov južného Libanonu.