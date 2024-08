Izraelský útok na mesto Zawájda si vyžiadal najmenej 15 obetí

Jeruzalem 17. augusta (TASR) - Izraelská armáda vyzvala Palestínčanov z utečeneckého tábora Magází v centrálnej časti Pásma Gazy, aby sa evakuovali a zamierili do Izraelom určenej humanitárnej zóny. S odvolaním sa na hovorcu izraelskej armády o tom v sobotu informoval denník The Times of Israel (TOI).



Hovorca Avichaj Adrai avizoval, že izraelská armáda bude po nedávnych raketových útokoch viesť v danej oblasti operácie proti "teroristickým skupinám".



Izraelská armáda podnikla operáciu v okolí Magází naposledy začiatkom tohto roka.



Medzičasom agentúra Reuters v sobotu informovala, že pri izraelskom útoku na mesto Zawájda v centre Pásma Gazy zahynulo najmenej 15 Palestínčanov a desiatky ďalších sú zranené. Izraelská armáda uviedla, že má správy o týchto obetiach a že ich preveruje.



Agentúra AFP s odvolaním sa na tvrdenie hovoru civilnej obrany spresnila, že obeťami je 15 členov jednej palestínskej rodiny vrátane deviatich detí a troch žien.



Podľa agentúry WAFA izraelské stíhačky bombardovali v Zawájde stany, v ktorých sa nachádzali vysídlené osoby. Miestne zdroje doplnili, že nálety zahŕňali tri samostatné útoky blízko južného vstupu do mesta.



Pokračujúca izraelská ofenzíva v Pásme Gazy, ktorá je odvetou za vpád palestínskych teroristických kománd zo 7. októbra 2023, mala doteraz za následok 40.005 zdokumentovaných úmrtí Palestínčanov a viac ako 92.401 zranených.



Existujú obavy, že telá ďalších obetí sú uväznené pod troskami, ktoré sú pre izraelské útoky nedostupné pre záchranné tímy a civilnú obranu, dodala WAFA.