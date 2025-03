Izraelský útok na severe Gazy má štyri obete, uviedli zdravotníci

Gaza 2. marca (TASR) - Pri izraelskom útoku v severnej časti Pásma Gazy prišli o život štyri osoby a ďalších šesť utrpelo zranenia, uviedol v nedeľu podľa agentúry DPA zdravotnícky úrad riadený militantným hnutím Hamas. Zranených podľa vyhlásenia previezli do nemocnice, píše TASR.



Izraelský nálet bezpilotným lietadlom sa podľa palestínskych médií odohral v štvrti Bejt Hanún.



Izraelská armáda pripustila, že dronom zaútočila na skupinu podozrivých osôb, ktoré sa pohybovali v blízkosti jej jednotiek v severnej časti palestínskej enklávy a neďaleko umiestnili výbušné zariadenie. Prisľúbila, že bude "naďalej konať s cieľom eliminovať akúkoľvek hrozbu" pre občanov štátu Izrael a jej sily.



V Pásme Gazy 19. januára vstúpilo do platnosti prímerie medzi Izraelom a Hamasom, ktoré pozastavilo viac ako 15-mesiacov trvajúce boje. Prvá 42-dňová fáza sa skončila v sobotu, na pokračovaní prímeria sa však obe strany zatiaľ nedokázali dohodnúť.



Ako napísal server denníku The Times of Israel, izraelské sily sú uprostred pozastavených bojov stále rozmiestnené v nárazníkovej zóne pozdĺž hranice s Pásmom Gazy a opakovane varovali Palestínčanov pred približovaním sa k tejto oblasti.



Od uzavretia prímeria bolo v pobrežnej enkláve zabitých viac než 100 Palestínčanov, dodala agentúra DPA.