Izraelský útok údajne zabil štyroch bojovníkov Hizballáhu

Maifadoun 6. augusta (TASR) - Izraelský útok na dom v Maifadoune na juhu Libanonu v utorok zabil štyroch mužov. Údajne išlo o členov hnutia Hizballáh, uviedol jeden z tamojších bezpečnostných zdrojov, informuje TASR podľa agentúr AFP a Reuters.



Doteraz sa väčšina ostreľovania medzi libanonským hnutím Hizballáh a izraelskou armádou obmedzovalo na pohraničnú oblasť, Maifadoun však leží takmer 30 kilometrov severne od hranice s Izraelom.



Libanonský minister zahraničných vecí Abdalláh Búhabíb vyhlásil, že sa snažia zabrániť reakcii Hizballáhu, aby sa nerozpútala ešte väčšia vojna.



Napätie na Blízkom východe, vyvolané takmer desať mesiacov trvajúcou vojnou v Pásme Gazy, sa v posledných dňoch vystupňovalo po atentáte na Ismáíla Haníju, politického vodcu militantnej palestínskej skupiny Hamas, v Teheráne, ako aj po zabití najvyššieho vojenského veliteľa Hizballáhu Fuáda Šukra v Bejrúte.



V Libanone vládne napätie a chaos. V pondelok dostala krajina od Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) núdzový zdravotnícky materiál pre prípad, že by v nej vypukol konflikt v plnom rozsahu. Letisko hlavného mesta Bejrút je zároveň zaplnené ľuďmi, ktorí sa snažia opustiť krajinu.



Západné krajiny vrátane Francúzska, Veľkej Británie, Spojených štátov, Talianska, Turecka, no aj ďalšie vyzvali svojich občanov, aby opustili Libanon, kým sú k dispozícii komerčné lety. Aj Organizácia Spojených národov (OSN) požiadala rodiny svojich zamestnancov, aby opustili Libanon. Švédske veľvyslanectvo dočasne premiestnilo svojich zamestnancov na Cyprus. Viacerí libanonskí občania k situácii ale pristupujú skôr pokojne a odchod z krajiny neplánujú.