Izraelský útok v Gaze si vyžiadal štyri obete

Gaza 11. marca (TASR) - Najmenej štyria ľudia zahynuli pri izraelskom útoku v meste Gaza, oznámil v utorok úrad palestínskej civilnej ochrany. Izraelská armáda tvrdí, že útok bol zameraný na "teroristov" predstavujúcich hrozbu pre jej jednotky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Hovorca palestínskeho úradu Mahmúd Bassal povedal, že Izrael podnikol útok na juhu mesta Gaza a obeťami sú štyria muži vo veku od 20 rokov vrátane dvoch bratov.



Izraelská armáda uviedla, že jej sily zasiahli "niekoľko teroristov zapojených do podozrivej aktivity predstavujúcej hrozbu pre jednotky armády".



Izrael od začiatku marca takmer denne podniká nálety v Pásme Gazy, pričom často útočí na militantov, ktorí podľa armády na území umiestňujú výbušné zariadenia, píše AFP.



V Pásme Gazy je od 19. januára v platnosti prímerie, ktoré pozastavilo viac ako 15 mesiacov trvajúce boje. Prvá fáza prímeria uplynula pred viac ako týždňom a strany sa dosiaľ nedohodli na jej pokračovaní, či prípadnom prechode do druhej fázy.



Hamas opakovane vyzval na implementáciu druhej fázy. Izrael však trvá na predĺženie prvej fázy do polovice apríla.