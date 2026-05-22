Piatok 22. máj 2026
Izraelský útok v južnom Libanone si vyžiadal dve obete

Autor TASR
Jeruzalem 22. mája (TASR) - Izraelská armáda v piatok informovala, že v južnom Libanone podnikla letecký útok, pri ktorom zahynuli dvaja ľudia. Uviedla, že išlo o ozbrojené osoby, ktoré sa „pohybovali podozrivým spôsobom“ v oblasti, kde armáda bojuje proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Po ich identifikácii a nepretržitom monitorovaní zo strany izraelských obranných síl boli ozbrojené osoby zasiahnuté a eliminované pri leteckom útoku,“ uvádza sa v príspevku armády na Telegrame.

Libanonské ministerstvo zdravotníctva zároveň predtým informovalo o inom izraelskom útoku na nemocnicu v južnej časti krajiny. Rezort vo svojom vyhlásení útok ostro odsúdil a uviedol, že „spôsobil vážne škody na verejnej nemocnici v meste Tibnin“ a zanechal po sebe „deväť zranených vrátane siedmich členov nemocničného personálu, z ktorých päť bolo žien“.

Ministerstvo spresnilo, že útok poškodil oddelenie urgentného príjmu, jednotku intenzívnej starostlivosti a ďalšie časti nemocnice, ako aj sanitky.

Podľa rezortu bolo od vypuknutia vojny poškodených 16 nemocníc, pričom útoky si vyžiadali životy 116 zdravotníkov.

Hizballáh vtiahol Libanon do vojny 2. marca - dva dni po začiatku americko-izraelských útokov na Irán -, keď z libanonského územia začal raketami ostreľovať Izrael s cieľom pomstiť smrť najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
