Izraelský útok v Saná spôsobil škody za 500 miliónov dolárov

Saná 7. mája (TASR) - Izraelský útok na letisko v jemenskom hlavnom meste Saná zničil budovy terminálov a spôsobil škody vo výške 500 miliónov dolárov. Uviedol to v stredu pre médiá húsíjských povstalcov riaditeľ letiska v Saná, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a AP.



K utorkovému útoku na letisko v Saná došlo krátko po tom, ako izraelská armáda na sociálnych sieťach varovala ľudí, aby oblasť okamžite opustili. „Ak oblasť neevakuujete, ohrozujete ľudské životy,“ uviedla.



„Izraelská agresia na letisko Saná spôsobila škody vo výške približne 500 miliónov dolárov,“ povedal generálny riaditeľ letiska Chálid Šájif pre jemenskú televíziu al-Masíra. „Nepriateľ zničil terminály letiska vrátane všetkého vybavenia a zariadení,“ dodal.



Vo vyhlásení na platforme X predtým oznámil, že letisko pozastavuje všetky lety až do odvolania. Podľa jeho slov spoločnosť Yemenia Airways prišla o tri lietadlá. Zničené boli ešte ďalšie tri nespresnené lietadlá.



„Existujú alternatívy, ako dočasne letisko znovu otvoriť, ale na jeho úplnú obnovu a obnovenie prevádzky budeme potrebovať veľa času,“ dodal.



Napätie medzi Izraelom a húsíjmi sa vystupňovalo v nedeľu, keď jemenskí povstalci raketou zaútočili na Ben Gurionovo medzinárodné letisko v Tel Avive, údajne na znak solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy. Pri útoku utrpelo zranenia šesť ľudí a viaceré letecké spoločnosti dočasne pozastavili lety do Tel Avivu.



V rámci odvety Izrael v pondelok zaútočil na viacero miest v Jemene vrátane prístavného mesta Hudajdá. Incident si podľa húsíov vyžiadal štyri obete a 39 zranených.



Omán v utorok potvrdil, že úspešne sprostredkoval dohodu o neútočení medzi jemenskými húsíami a Spojenými štátmi. Mala by zabezpečiť voľnú plavbu v Červenom mori, kde Iránom podporovaní povstalci útočia na lodnú dopravu od roku 2023. V dohode sa však Izrael nespomína a povstalci prisľúbili odvetu za utorkové nálety.