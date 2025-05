Izraelský útok zasiahol školu a dom v Gaze, medzi obeťami sú aj deti

Gaza 7. mája (TASR) - Úrad civilnej ochrany v Gaze v stredu uviedol, že pri izraelských útokoch zahynulo najmenej 26 ľudí, z toho 15 pri útoku na školu, ktorá poskytuje útočisko vysídlencom v meste Gaza. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



Izrael si vyslúžil medzinárodné odsúdenie za svoje plány na rozšírenie vojenskej ofenzívy na palestínskom území, ktoré je spustošené 19 mesiacov trvajúcou vojnou, píše AFP. Izraelský krajne pravicový minister financií Becalel Smotrič v utorok vyzval na „úplné zničenie“ Gazy.



„Naše tímy našli 15 mŕtvych a desať zranených osôb po tom, čo lietadlá izraelskej okupácie zasiahli školu al-Karáma, ktorá poskytuje útočisko vysídleným osobám v mestskej štvrti Tuffáh,“ povedal hovorca úradu.



Jeden z útokov zasiahol rodinný dom v južnom meste Chán Júnis, kde bolo zabitých osem členov rodiny a 12 ďalších bolo zranených. Vek mŕtvych sa pohyboval v rozpätí od dvoch do 54 rokov, uviedol hovorca.



„Spali a zrútil sa na nich dom,“ povedala sestra jedného zo zosnulých. „Zomierame od hladu, zomierame vo vojne, zomierame od strachu, zomierame od všetkého a celý svet sa na to pozerá a sleduje nás zomierať,“ povedala.



Izrael blokuje prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, kde izraelská armáda 18. marca po takmer dvoch mesiacoch prímeria obnovila boje. OSN a humanitárne organizácie opakovane varovali, že v palestínskej enkláve hrozí v dôsledku obmedzenia humanitárnych dodávok hladomor.



Palestínske radikálne hnutie Hamas v utorok vyhlásilo, že ďalšie rokovania o prímerí s Izraelom sú bezpredmetné, a obvinilo ho z využívania hladu ako vojnového nástroja.