Danon: Izrael nekoná vždy v záujme USA
Tel Aviv 10. septembra (TASR) - Izrael nekoná vždy v súlade so záujmami svojho spojenca — Spojených štátov, vyhlásil v stredu izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon. Vyjadril sa tak deň po tom, čo Izrael podnikol nálety na ciele v katarskej Dauhe, kde sa podľa vlastných vyjadrení zameral na vedenie palestínskeho militantného hnutia Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Nie vždy konáme v súlade so záujmami Spojených štátov. Koordinujeme sa, poskytujú nám ohromnú podporu, ceníme si to, ale niekedy robíme rozhodnutia a Spojené štáty o nich informujeme,“ povedal izraelský veľvyslanec.
Biely dom v utorok uviedol, že americký prezident Donald Trump nesúhlasí s rozhodnutím Izraela podniknúť vojenské údery na pôde Kataru, ktorý je taktiež americkým spojencom, a Katar vopred varoval. Hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí však tvrdí, že tvrdenia, že Katar bol o útoku informovaný vopred, nie sú pravdivé.
„Nebol to útok na Katar, bol to útok na Hamas. Nie sme proti Kataru ani proti žiadnemu arabskému štátu, v súčasnosti sme proti teroristickej organizácii,“ vyhlásil Danon.
Hamas tvrdí, že pri utorňajšom útoku Izraela v Dauhe zahynulo šesť ľudí - syn hlavného vyjednávača Hamasu Chalíla Hajju, vedúci jeho kancelárie a traja telesní strážcovia, ako aj jeden príslušník katarských bezpečnostných síl. Palestínske hnutie deklarovalo, že „nepriateľovi sa nepodarilo zavraždiť členov vyjednávacej delegácie“, ktorá v Katare rokuje o návrhu prímeria v Pásme Gazy.
Danon tvrdí, že Izrael naďalej čaká na výsledky tejto operácie. „Je príliš skoro komentovať výsledok, ale toto rozhodnutie bolo správne,“ uzavrel.
