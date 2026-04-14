Izraelský veľvyslanec vníma rokovania s Libanonom pozitívne
Autor TASR
Washington 14. apríla (TASR) - Rokovania medzi Libanonom a Izraelom, ktoré sprostredkoval americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, trvali v utorok približne dve a pol hodiny. Izraelský veľvyslanec v USA Jechiel Leiter rozhovory zhodnotil pozitívne a potvrdil, že pracujú na „kompletnej“ mierovej zmluve, informuje TASR podľa televízie Sky News.
„Dnes sme zistili, že sme na tej istej strane, a to je to najpozitívnejšie, čo sme si z týchto rokovaní mohli odniesť,“ uviedol Leiter. Dodal, že predstavitelia diskutovali aj o „jasne vymedzenej hranici“ medzi Izraelom a Libanonom.
„Dali sme jasne najavo, že bezpečnosť našich civilistov nie je predmetom rokovaní. Vláda (libanonského prezidenta) Džúzífa Awna to chápe... Bolo to víťazstvo zdravého rozumu, zodpovednosti a mieru,“ vyhlásil Leiter.
Pri predstavovaní „dlhodobej vízie“ oboch strán izraelský veľvyslanec zároveň poznamenal, že dúfajú, že sa dostanú do bodu, keď budú mať Libanonci len dva dôvody na prekročenie izraelskej hranice a Izraelčania na prekročenie tej libanonskej - v „oblekoch“ alebo v „plavkách“, teda pri ceste za prácou alebo za zábavou.
Sky News s odvolaním sa na svojho reportéra, ktorý bol pri Leiterových vyjadreniach prítomný, uviedla, že v súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že by sa to malo stať v blízkej budúcnosti.
„Nie je to len nesplniteľný sen... Je to realita, ktorá sa môže skutočne stať ešte počas nášho života,“ trval na svojom veľvyslanec.
Rokovania, ktoré Rubio viedol s Leiterom a libanonskou veľvyslankyňou Nadou Hamádovou Muawwádovou, sa týkali bojov medzi Izraelom a šiitským militantným hnutím Hizballáh. Konflikt sa začal krátko po útokoch Izraela a USA na Irán, keď militanti 2. marca vypálili rakety na židovský štát. Pri izraelských útokoch odvtedy zahynuli stovky ľudí a viac ako milión Libanoncov bolo vysídlených.
Televízia NBC News s odvolaním sa na predstaviteľa amerického rezortu diplomacie informovala, že obe strany sa na utorkových rokovaniach zhodli, že Hizballáh by mal byť úplne odzbrojený a že Iránu by už nemalo byť dovolené diktovať budúcnosť Libanonu.
Rezort diplomacie USA podľa tohto nemenovaného predstaviteľa dalo 58,8 milióna dolárov na nové humanitárne programy s cieľom poskytnúť život zachraňujúcu pomoc vysídleným Libanoncom. Peniaze sú určené na potraviny, vodu, prístrešie a núdzovú pomoc pre obyvateľov, ktorých konflikt zasiahol najviac.
Hamádová Muawwádová rokovania označila za konštruktívne a vyzvala na prímerie a na návrat vysídlených ľudí späť do ich domovov. Zdôraznila tiež „plnú suverenitu štátu“ nad celým libanonským územím, informovala agentúra AFP.
