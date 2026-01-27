< sekcia Zahraničie
Izraelský veľvyslanec vyzýva na väčší boj proti antisemitizmu
Berlín 27. januára (TASR) - Izraelský veľvyslanec v Nemecku Ron Prosor v utorok vyzval na prísnejšie opatrenia proti antisemitizmu v krajine. Súčasné zákony podľa neho nie sú dostatočné, uviedol pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu. TASR o tom informuje na základe agentúry DPA.
„27. januára tohto roku musí byť jasné, že po slovách musia nasledovať činy,“ povedal Prosor v rozhovore pre židovský denník Jüdische Allgemeine, zverejnenom v utorok.
„Musí sa prijať primeraná legislatíva a páchatelia musia byť potrestaní. Demonštrácie, ktoré otvorene podnecujú k násiliu proti Židom alebo proti existencii Izraela, nemožno jednoducho tolerovať,“ dodal.
„Hranica medzi slobodou prejavu a podnecovaním“ bola počas protestov v Nemecku v reakcii na vojnu v Pásme Gazy príliš často prekročená, pripomenul veľvyslanec.
Podľa neho je alarmujúce, ako sa v posledných rokoch zmenila atmosféra v Nemecku, a to nielen pre vzostup krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD). „Musíme sa pozrieť aj na antisemitizmus v ľavici a antisemitizmus moslimov... To je skutočná hrozba pre židovský život,“ varoval Prosor.
