Izraelský vojak na Západnom brehu zastrelil palestínskeho muža

Palestínske ministerstvo zdravotníctva v Ramalláhu potvrdilo smrť 24-ročného muža v dedine Tajásír na severe Západného brehu Jordánu.

Tel Aviv/Ramalláh 9. apríla (TASR) - Pri stretoch s izraelskými osadníkmi na okupovanom Západnom brehu Jordánu zahynul palestínsky muž, oznámili vo štvrtok predstavitelia Palestínskej samosprávy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Palestínske ministerstvo zdravotníctva v Ramalláhu potvrdilo smrť 24-ročného muža v dedine Tajásír na severe Západného brehu Jordánu. Podľa správ palestínskych médií muža v stredu večer zastrelil izraelský vojak po tom, čo izraelskí osadníci vtrhli do dediny a jej obyvatelia sa im postavili na odpor.

Palestínsky Červený polmesiac informoval, že izraelskí vojaci zabránili záchranárom dostať sa k zranenému mužovi.

Izraelskí vojaci prišli do oblasti na základe správ o zrážkach medzi Palestínčanmi a izraelskými civilistami, hovorí sa vo vyhlásení izraelskej armády. Zranenia utrpel jeden izraelský a jeden palestínsky civilista.

Armáda ďalej spresnila, že v istej chvíli vystrelil izraelský vojak mimo služby na Palestínčana, ktorý hádzal kamene na izraelských civilistov. Incident sa vyšetruje.

Od začiatku vojny v Gaze pred viac ako dva a pol rokmi došlo na okupovanom Západnom brehu zo strany izraelských osadníkov k výraznému nárastu násilia proti Palestínčanom a ich majetku, pripomína DPA.

Izraelské bezpečnostné sily sú opakovane obviňované z toho, že násilie nepotláčajú dostatočne rázne, ako aj z toho, že sa dokonca stavajú na stranu agresívnych osadníkov.

Izrael okupuje palestínsky Západný breh Jordánu od šesťdňovej vojny v roku 1967. Na tomto území žijú tri milióny Palestínčanov, pričom v Ramalláhu sídli aj Palestínska samospráva. Na Západnom brehu žije v židovských osadách aj približne 700.000 Izraelčanov, osady sú však podľa medzinárodného práva nelegálne.
