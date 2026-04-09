Izraelský vojak na Západnom brehu zastrelil palestínskeho muža
Autor TASR
Tel Aviv/Ramalláh 9. apríla (TASR) - Pri stretoch s izraelskými osadníkmi na okupovanom Západnom brehu Jordánu zahynul palestínsky muž, oznámili vo štvrtok predstavitelia Palestínskej samosprávy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Palestínske ministerstvo zdravotníctva v Ramalláhu potvrdilo smrť 24-ročného muža v dedine Tajásír na severe Západného brehu Jordánu. Podľa správ palestínskych médií muža v stredu večer zastrelil izraelský vojak po tom, čo izraelskí osadníci vtrhli do dediny a jej obyvatelia sa im postavili na odpor.
Palestínsky Červený polmesiac informoval, že izraelskí vojaci zabránili záchranárom dostať sa k zranenému mužovi.
Izraelskí vojaci prišli do oblasti na základe správ o zrážkach medzi Palestínčanmi a izraelskými civilistami, hovorí sa vo vyhlásení izraelskej armády. Zranenia utrpel jeden izraelský a jeden palestínsky civilista.
Armáda ďalej spresnila, že v istej chvíli vystrelil izraelský vojak mimo služby na Palestínčana, ktorý hádzal kamene na izraelských civilistov. Incident sa vyšetruje.
Od začiatku vojny v Gaze pred viac ako dva a pol rokmi došlo na okupovanom Západnom brehu zo strany izraelských osadníkov k výraznému nárastu násilia proti Palestínčanom a ich majetku, pripomína DPA.
Izraelské bezpečnostné sily sú opakovane obviňované z toho, že násilie nepotláčajú dostatočne rázne, ako aj z toho, že sa dokonca stavajú na stranu agresívnych osadníkov.
Izrael okupuje palestínsky Západný breh Jordánu od šesťdňovej vojny v roku 1967. Na tomto území žijú tri milióny Palestínčanov, pričom v Ramalláhu sídli aj Palestínska samospráva. Na Západnom brehu žije v židovských osadách aj približne 700.000 Izraelčanov, osady sú však podľa medzinárodného práva nelegálne.
