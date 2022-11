Izraelský vojak zastrelil muža, ktorého si údajne pomýlil s teroristom

Jeruzalem 14. novembra (TASR) - Izraelský vojak zastrelil v pondelok severne od Tel Avivu muža, ktorého si údajne pomýlil s palestínskym útočníkom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Polícia potvrdila, že vojak začal strieľať na autobusovej stanici v meste Ra'anane, keď sa k nemu "podozrivo" priblížil istý občan. Vojak povedal, že sa cítil "ohrozený" a muža smrteľne postrelil. Pri streľbe utrpeli zranenia aj ďalší dvaja ľudia.



Polícia vyšetruje duševné zdravie obete, ďalšie podrobnosti nezverejnila. Izraelská armáda sa k incidentu bezprostredne nevyjadrila.



Podľa viacerých miestnych médií sa vojak obával, že sa stane terčom palestínskeho útočníka. Polícia uviedla, že neexistuje podozrenie, že by šlo o teroristu, píše na svojom webe denník The Times of Israel.



Ako pripomína agentúra AP, vojenská služba v izraelskej armáde je povinná pre mužov a ženy, ktorí dovŕšia 18 rokov, pričom vojaci aj mimo služby bežne nosia na verejnosti pri sebe strelné zbrane.