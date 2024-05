V Izraeli dali pokyn pokračovať vo vyjednávaní o rukojemníkoch

Tel Aviv 23. mája (TASR) - Izraelský vojnový kabinet dal svojmu vyjednávaciemu tímu pokyn, aby pokračoval v snahách o dosiahnutie prepustenia rukojemníkov, ktorých v palestínskom Pásme Gazy zadržiava radikálne hnutie Hamas. S odvolaním sa na vyhlásenie kancelárie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua o tom vo štvrtok informovali izraelské médiá.



Agentúra DPA s odvolaním sa na tieto médiá dodala, že vojnový kabinet predtým zasadal štyri hodiny.



O podmienkach prepustenia rukojemníkov zavlečených do Pásma Gazy po vpáde palestínskych teroristických kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023 nerokujú Izrael a Hamas priamo, ale za účasti sprostredkovateľov - Egypta, Kataru a USA.



Posledné kolo týchto rokovaní sa skončilo bez výsledkov a podľa pozorovateľov rokovania uviazli v slepej uličke.



Pri bezprecedentných útokoch Hamasu a iných extrémistických skupín v izraelskom pohraničí bolo 7. októbra minulého roka zabitých asi 1200 ľudí a ďalších viac ako 200 ich bolo zajatých a zavlečených do Pásma Gazy.



Tieto útoky boli spúšťačom ofenzívy izraelskej armády v palestínskej pobrežnej enkláve.



Bojové operácie si tam doteraz vyžiadali viac ako 35.700 obetí na životoch, vyplýva z bilancie zverejnenej palestínskymi úradmi, ktoré dodávajú, že väčšina obetí sú ženy a deti. Tieto údaje je takmer nemožné overiť z nezávislých zdrojov, ale OSN a ľudskoprávne agentúry ich považujú do značnej miery za dôveryhodné.