Izraelský vojnový kabinet ešte nerozhodol o reakcii na iránsky útok

Jeruzalem 14. apríla (TASR) — Izraelský vojnový kabinet sa na niekoľkohodinovom nedeľňajšom rokovaní ešte definitívne nerozhodol, ako a kedy bude Izrael reagovať na víkendový iránsky raketový a dronový útok. Ministri prerušili svoje diskusie bez prijatia rozhodnutia, v blízkej budúcnosti sa však opäť stretnú, píše portál Times of Israel s odvolaním sa na spravodajský kanál Channel 12.



Podľa viacerých správ izraelských médií ministri vojnového kabinetu Benny Ganc a Gadi Eisenkot navrhli okamžite zaútočiť na Irán ešte počas prebiehajúceho iránskeho útoku. S týmto návrhom rozhodne nesúhlasili minister obrany Joav Gallant, náčelník generálneho štábu izraelskej armády Herci Halevi a ďalší účastníci schôdzky — čiastočne pre náročnosť vykonávania obranných a útočných operácií súčasne.



Úrad premiéra to poprel s tým, že „opak je pravdou“. Stanica Channel 12 naopak tvrdí, že jej to potvrdili štyri zdroje. Návrh na okamžitú izraelskú reakciu bol podľa nej nakoniec odložený bokom, keď bolo evidentné, že systémy protivzdušnej obrany iránsky útok úspešne odrazili a ten spôsobil len malé škody. Prispel k tomu aj telefonický rozhovor amerického prezidenta Joea Bidena s premiérom Benjaminom Netanjahuom.



Aký postoj v diskusiách zaujal Netanjahu, nie je známe.



Hovorca izraelských ozbrojených síl Daniel Hagari predtým oznámil, že Irán pri nočnom útoku na Izrael vypustil približne 350 bezpilotných lietadiel a rakiet. Strely obsahovali 60 ton výbušnín, ktoré "mohli spôsobiť obrovské škody“. Ocenil, že Izrael sa mohol spoľahnúť na „koalíciu zahraničných spojencov“ vedenú Spojenými štátmi, Britániou, Francúzskom a ďalšími krajinami.