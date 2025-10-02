< sekcia Zahraničie
Izraelský zásah proti flotile vyvolal protesty aj medzi študentmi
Rím 2. októbra (TASR) - V Taliansku sa vo štvrtok konali demonštrácie v reakcii na rozhodnutie izraelských síl zadržať flotilu Global Sumud smerujúcu do Pásma Gazy s humanitárnou pomocou. Taliansky minister obrany Guido Crosetto protesty kritizoval a vyhlásil, že Palestínčanom nepomôžu, píše TASR podľa agentúry ANSA.
Jedna z demonštrácií sa konala aj v meste Bologna, kde došlo pred železničnou stanicou k potýčke medzi propalestínskymi stredoškolákmi aj vysokoškolákmi a políciou. Pri zhromaždení použila obušky, aby odohnala demonštrantov, ktorí počas protestu vyhlásili, že majú v úmysle obsadiť stanicu.
Študenti tiež zablokovali prístup do budovy dekana univerzity v Bologni. V rámci týchto protestov boli obsadené aj iné školy a univerzity v Taliansku.
„Naozaj niekto verí, že blokáda stanice, letiska, diaľnice alebo zničenie obchodu v Taliansku prinesie úľavu palestínskemu ľudu?“ vyhlásil Crosetto.
„Alebo že to zmení rozhodnutia vlády inej krajiny? Nezmení. Všetko podpáliť, všetko zastaviť, všetkých vystrašiť, to nikomu neprospeje a ublíži to len všetkým Talianom... Solidaritu s palestínskym národom prejavujeme tým, že sa snažíme uhasiť oheň v Gaze, a určite nie tým, že zapálime oheň v talianskych mestách,“ dodal minister obrany.
Protestujúci ešte v stredu po tom, ako Izrael začal zastavovať lode flotily, obsadili koľaje na železničných staniciach v Neapole a Pise.
Minister zahraničných vecí Antonio Tajani vo štvrtok dolnú komoru parlamentu informoval, že Izrael zadržal 22 talianskych štátnych príslušníkov, ktorí sa nachádzali na lodiach flotily. Podľa neho sú všetci v poriadku.
