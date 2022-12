Izraelských vojakov obvinili z pokusu o útok na palestínsky dom

Jeruzalem 30. decembra (TASR) — Izraelský vojenský prokurátor vzniesol obvinenia voči dvom izraelským vojakom, ktorí mali hodiť výbušné zariadenie na palestínsky dom na okupovanom západnom brehu Jordánu. Informovala o tom v piatok agentúra AP, ktorá upozornila, že ide o ojedinelý prípad, keď izraelskí vojaci čelia vážnym obvineniam za trestný čin spáchaný voči Palestínčanom.



Prokuratúra obvinila oboch vojakov z výroby výbušného zariadenia, úmyselného útoku s priťažujúcimi okolnosťami, úmyselného poškodenia majetku a marenia vyšetrovania, oznámila armáda ešte vo štvrtok neskoro večer.



Súd nariadil, aby vojaci zostali vo väzbe až do pojednávania, ktoré sa uskutoční v januári. Zatkli ich ešte 28. novembra.



V obžalobe sa uvádza, že obaja obvinení konali z pomsty za únos tela izraelského školáka palestínskymi militantmi, ku ktorému došlo v meste Džanín 22. novembra.



Palestínski radikáli telo odniesli z nemocnice, kam chlapca previezli so zraneniami po dopravnej nehode. Chlapcov otec tvrdil, že palestínski radikáli jeho syna pred únosom odpojili od prístrojov v čase, kým ešte žil.



Izraelská armáda však tvrdí, že chlapec bol už mŕtvy, keď sa militanti zmocnili jeho tela.



Čin týchto Palestínčanov vyvolal v komunite izraelských drúzov veľké pobúrenie. Na sociálnych sieťach sa objavili videá, v ktorých sa jej príslušníci vyhrážali Palestínčanom pomstou.



V čase sporu o chlapcovo telo sa dvaja obvinení — izraelskí vojaci údajne drúzskeho pôvodu — spojili s ďalším vojakom, aby zostrojili výbušné zariadenie.



Za cieľ útoku si určili dom obývaný Palestínčanmi, nachádzajúci sa neďaleko mesta Betlehem na Západnom brehu.



Pri prvom útoku naň len hádzali kamene, o niekoľko dní neskôr hodili do domu plného ľudí výbušninu s úmyslom založiť tam požiar, dodala armáda.



Armáda uviedla, že útok si nevyžiadal žiadne obete. Dodala, že stíhanie začala na základe sťažnosti palestínskeho majiteľa domu.



Agentúra AP dodala, že armáda v najbližších dňoch obvinení aj tretieho vojaka.