Vedcom sa podarilo vypestovať palmy zo semien starých 2000 rokov

Jeruzalem 7. februára (TASR) - Izraelským vedcom sa podarilo vypestovať datľové palmy zo semien starých približne 2000 rokov. Našli sa počas vykopávok v jaskyniach a v zrúcaninách palácov a osád v Judskej púšti na juhu Izraela. Podľa televízie CNN sa vedcom týmto spôsobom podarilo vypestovať šesť rastlín.



Vedci uskutočnili genotypizáciu nájdených semien a na základe toho objasnili pôvod tohto druhu palmy a charakter poľnohospodárskej výmeny v rámci starovekého Blízkeho východu. Výsledky výskumu zverejnil tento týždeň odborný časopis Science Advances.



Kôstky so semenami sa našli v rokoch 1963-91 na šiestich archeologických náleziskách. Patrila medzi ne starobylá pevnosť Masada, palác postavený kráľom Herodesom Veľkým, a osada Kumrán ležiaca na severozápadnom brehu Mŕtveho mora južne od Jericha, ktorá sa spája s objavom známych zvitkov obsahujúcich biblické a ďalšie náboženské texty.



Prvá zmienka o jedinečnom druhu palmy z Judska sa objavila asi pred 3000 rokmi. Judské kráľovstvo bolo preslávené veľkými a sladkými datľovými plodmi, ktoré sa vyznačovali lahodnou chuťou, liečebnými i afrodiziakálnymi účinkami a ktoré bolo možné skladovať a vyvážať. S týmito datľami sa spája veľa legiend a v biblických textoch sa spomína, že kráľ Dávid pomenoval svoju dcéru Tamaru na počesť tejto palmy, keďže "tamara" v hebrejčine znamená "datľová palma".



V 14. storočí v dôsledku zmeny klímy a zničenia infraštruktúry sa s pestovaním paliem v Judsku úplne prestalo. Posledné zvyšky pôvodných rozsiahlych hájov - a tým aj táto odroda - zanikli v 19. storočí, uviedla podľa CNN Sarah Sallonová, riaditeľka Výskumného centra prírodnej medicíny Louisa L. Boricka, ktorá viedla vedecký tím. Datľovníky, ktoré sa v Izraeli pestujú v súčasnosti, nie sú pôvodným druhom, ale sú dovezené.



CNN spresnila, že vedci v snahe vypestovať stromy, namočili 33 starých datľových semien do vody a potom ich ošetrili hormónmi a organickými hnojivami, aby takto podporili ich vyklíčenie a zakorenenie.



S výnimkou jedného poškodeného semena ich potom vysadili do pôdy, pričom na zalievanie používali odsolenú vodu obohatenú železom a hnojivami.



Vyklíčilo šesť semien. "Niektorým z nich to trvalo niekoľko týždňov, iným mesiace," dodala Sallonová, ktorá dala rastlinám aj mená.



Tri z rastlín boli už vysadené mimo skleníka. Sallonová dúfa, že Hannah, jedna zo samičích paliem, tento rok zakvitne a podarí sa ju opeliť peľom zo samčej palmy menom Matuzalém, ktorá pochádza z 1900 rokov starého semena vyklíčeného v roku 2008.



Podľa Sallonovej zatiaľ nie je možné predpovedať, či samičí strom prinesie ovocie. "Dúfame, že peľ a kvet sú kompatibilné a že na seba budú reagovať," uviedla.



Z niekoľkých semien, ktoré sa našli v 60. rokoch 20. storočia počas vykopávok v paláci Herodesa Veľkého v Masade, po ošetrení roztokom hnojív a hormónov jedno semeno úspešne vyklíčilo. Vďaka rádiokarbónovej metóde vedci stanovili vek tohto semena na asi 1900 rokov. Do roku 2015 rastlina z tohto semena vyrástla do výšky troch metrov.



CNN dodala, že datľové palmy z Judska nie sú najstaršími stromami, ktoré sa podarilo vypestovať zo starobylých semien. Ruským vedcom sa podaril pokus s vyklíčením semien silenky (Silene stenophylla) nájdených vo veveričom hniezde zakonzervovanom v permafroste na Sibiri od poslednej doby ľadovej. Tieto semená vyklíčili po 32.000 rokoch.