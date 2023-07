Pre spornú reformu hrozí Izraelu odchod 10.000 záložníkov

Tel Aviv 23. júla (TASR) - Krátko pred rozhodujúcim hlasovaním o kontroverznom návrhu zákona o súdnej reforme v parlamente izraelská armáda zvýšila stávky v snahe zabrániť jeho schváleniu.



TASR správu prevzala z tlačových agentúr AP a DPA.



Viac ako 10.000 záložníkov vyhlásilo, že už nenastúpi do služby, ak sa nezastaví táto sporná reštrukturalizácia súdnictva, oznámilo v sobotu večer ich protestné hnutie "Bratia v zbrani".



Takýto vývoj by mohol výrazne ovplyvniť operačnú pripravenosť armády. Tá sa k tejto záležitosti spočiatku odmietla vyjadriť.



Najmenej 1142 záložníkov vzdušných síl vrátane pilotov bojových lietadiel už v piatok pohrozilo, že ak parlament návrh zákona, ktorého cieľom je oslabiť súdnictvo, schváli, preruší svoju dobrovoľnú službu.



Záložníci tiež vyzvali vládu, aby "dosiahla široký konsenzus, posilnila dôveru ľudí v súdny systém a zachovala jeho nezávislosť".



Minister obrany Joav Galant v reakcii na to oznámil, že sa pokúsi nájsť "konsenzus". Podľa mediálnych správ sa Galant pokúsi dosiahnuť odklad hlasovania o kľúčovom prvku kontroverzných plánov svojej vlády, ktoré je naplánované na pondelok.



Viac než 100 bývalých vysokých bezpečnostných činiteľov vyjadrilo v liste adresovanom premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi podporu osobám, ktoré sa vyhnú odvodu, a vyzvalo ho, aby legislatívu zastavil.



V sobotu večer medzitým vyšli do ulíc viacerých izraelských miest státisíce ľudí, aby demonštrovali proti tomuto plánu. V centre Tel Avivu sa zišlo približne 170.000 osôb, v Jeruzaleme 85.000.



Do Jeruzalema v sobotu podľa organizátorov dorazil z Tel Avivu aj protestný pochod, ktorý sa začal v utorok. Jeho účastníci prešli približne 70 kilometrov. Na zhromaždeniach sa vyskytli násilné zrážky s políciou.