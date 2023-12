Izrael:Vinou vlastných kolegov zahynulo v Gaze 10% izraelských vojakov

Jeruzalem 12. decembra (TASR) - Izraelská armáda v utorok informovala, že viac ako desať percent jej vojakov, ktorí zahynuli počas operácie v palestínskom Pásme Gazy, bolo zabitých vinou útoku alebo incidentu spôsobeného vlastnými spolubojovníkmi.



Ako napísal denník The Times of Israel (TOI), počas izraelskej pozemnej ofenzívy proti palestínskemu radikálnemu hnutiu Hamas, ktorá sa začala v októbri, prišlo o život 105 izraelských vojakov, ale 20 z nich zahynulo v dôsledku "útoku vlastných".



TOI špecifikuje, že 13 vojakov zabili z dôvodu chybnej identifikácie pri náletoch, ostreľovaní tankov a streľbe. Ďalší bol obeťou neúmyselného zásahu pri streľbe spolubojovníka a iní dvaja prišli o život pre zlyhanie zbrane. Dvaja vojaci zahynuli po zrážke obrneným vozidlom. Iní dvaja zomreli v dôsledku zásahu črepinami striel vypálených izraelskými jednotkami.



Podľa izraelskej armády k nehodám s následkom smrti prispel okrem iného veľký počet vojakov operujúcich v Pásme Gazy, problémy s komunikáciou medzi jednotlivými útvarmi či únava vojakov alebo ignorovanie armádnych predpisov.



Armáda však ubezpečila, že prebiehajúce boje v Pásme Gazy, vrátane prípadov streľby do vlastných radov, monitoruje a vyhodnocuje a získané poznatky sa snaží rýchlo implementovať na bojiskách.



Pozemná operácia izraelskej armády sa spočiatku sústredila na severnú časť Pásma Gazy, no odvtedy sa rozšírila aj na juh tejto pobrežnej enklávy. Veľká časť bojov sa odohráva v husto osídlených mestách a dedinách.



Pozemné boje sa začali po troch týždňoch náletov izraelského letectva na Pásmo Gazy. Tieto údery zo vzduchu boli odvetou za masakry spáchané palestínskymi komandami, ktoré sa 7. októbra infiltrovali na juh Izraela a zavraždili tam približne 1200 ľudí, väčšinou civilistov. Najmenej 240 ďalších osôb zavliekli do Gazy.



Predpokladá sa, že po prepustení 105 civilistov, ku ktorému došlo počas týždeň trvajúceho prímeria, zostáva v Pásme Gazy ešte 138 rukojemníkov odvlečených z Izraela.