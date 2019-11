J. Bercow: Brexit je najväčšou chybou Británie od 2. svetovej vojny

Londýn 6. novembra (TASR) - Bývalý predseda Dolnej snemovne britského parlamentu John Bercow označil v stredu plánovaný odchod Británie z Európskej únie za najväčšiu chybu, akú krajina spravila od druhej svetovej vojny. Informoval o tom denník Guardian.



"Nemyslím si, že to pomôže Spojenému kráľovstvu. Brexit je najväčšou chybou tejto krajiny od vojny. Rešpektujem premiéra Johnsona, avšak brexit nám nepomôže. Je lepšie byť súčasťou európskeho bloku," povedal Bercow. Jeho slová citoval novinár Antonello Guerrera z talianskeho denníka La Repubblica, ktorý sa zúčastnil na podujatí Asociácie zahraničnej tlače (FPA) v Londýne, kde Bercow predniesol príhovor.



Niektorí členovia Bercowovej materskej Konzervatívnej strany ho kritizovali za nedodržiavanie objektivity. V poslednom období mu vyčítali najmä to, že nie je nestranný a svojimi rozhodnutiami o tom, čo povolí a o čom dá hlasovať, podporuje odporcov brexitu.



Bercow však tvrdenie, že blokuje brexit, odmietol. Podľa neho to je parlament, a nie on, kto spôsobil, že Británia doteraz neopustila EÚ.



Bercow 31. októbra po vyše desiatich rokoch odstúpil z postu predsedu Dolnej snemovne britského parlamentu. Jeho funkciu prebral poslanec opozičnej Labouristickej strany Lindsay Hoyle.