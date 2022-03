J. Biden: Len jednota NATO a EÚ môže zastaviť Putina

Brusel 24. marca (TASR) - Predseda Európskej rady Charles Michel a americký prezident Joe Biden vo štvrtok večer na úvod summitu EÚ spoločne ocenili význam transatlantickej spolupráce a jednoty západných krajín.



Michel, ktorý Bidena privítal v mene európskych lídrov, prezidentovi USA poďakoval za ochotu prehlbovať transatlantickú spoluprácu.



"Sme radi, že môžeme potvrdiť solídnu spoluprácu medzi EÚ a Spojenými štátmi. Toto je zložitá doba s mnohými výzvami a musíme prijímať zložité rozhodnutia pre budúcnosť, pre našu bezpečnosť a stabilitu," uviedol Michel.



Biden zablahoželal Michelovi, že ho šéfovia vlád a štátov vo štvrtok poobede opätovne zvolili za predsedu Európskej rady na ďalšieho 2,5 roka, teda do konca novembra 2024.



"Je jediná dôležitá vec, ktorú ako Západ musíme robiť - zostať jednotní. Nemyslím to ako eufemizmus, ale doslova," uviedol Biden pred novinármi.



Americký prezident pri tejto príležitosti pripomenul, že vlani v novembri a decembri mal niekoľko stretnutí v Ženeve s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a už vtedy bolo jasné, že Putinove zámery neboli "dobrosrdečné". Putin spochybnil fungovanie demokracií v 21. storočí, lebo udalosti sa vyvíjajú príliš rýchlo, čo sa prieči pravidlám založeným na konsenze. Putin podľa neho tvrdil, že konsenzus je zložité dosiahnuť a preto sú autokracie v tomto smere účinnejšie a budú prevládať. Biden pripomenul, že už ako viceprezident USA upozorňoval, že zámerom Putina je rozbiť NATO.



"Pravdou je, že vo svete máme menej demokratických krajín ako ich bolo pred desiatimi rokmi. Od začiatku som hovoril, a mám v tomto podporu partnerov, že musíme vybudovať absolútnu jednotu medzi hlavnými demokraciami na svete," povedal Biden. Aj preto pred pár týždňami požiadal o zvolanie mimoriadneho summitu NATO a je rád, že pri tejto príležitosti sa môže zúčastniť aj na stretnutí s lídrami EÚ.



Dodal, že v tomto vidí aj dôležitosť NATO, ktoré však musí ukázať jednotu všetkých svojich členských krajín. Poďakoval Michelovi, že sa snaží jednotu presadzovať aj na úrovni EÚ a medzi EÚ a G7 a NATO.



"Je to jediný možný spôsob ako zastaviť človeka, ktorý - ako veríme v našej krajine -, sa dopustil vojnových zločinov," uviedol Biden.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)