J. Biden pošle vakcíny Mexiku a Kanade

Washington/Mexiko 18. marca (TASR) - Spojené štáty plánujú poslať celkovo štyri milióny dávok očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti AstraZeneca do Mexika a Kanady - bude to prvý americký vývoz vakcín. Vo štvrtok to tlačovej agentúre AP povedal nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu. Neskôr správu o vakcínach pre Mexiko na Twitteri potvrdil mexický minister zahraničných vecí Marcelo Ebrard.



Podľa nemenovaného predstaviteľa administratívy amerického prezidenta Joea Bidena plánujú USA poslať 2,5 milióna dávok Mexiku a 1,5 milióna dávok Kanade ako "pôžičku". Vakcína od AstraZenecy nebola v USA schválená na použitie, ale schválila ju Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



V Spojených štátoch sú v skladoch nazhromaždené desiatky miliónov dávok AstraZenecy pre prípad, že táto vakcína dostane súhlas na núdzové použitie. To vyvoláva na medzinárodnej scéne pobúrenie, pretože život zachraňujúce dávky takto nemôžu byť použité v zahraničí, píše AP.



Biely dom už skôr vyhlásil, že prioritou prezidenta Bidena je zaočkovanie všetkých Američanov proti koronavírusu, ale podľa slov predstaviteľa Biden povolil pôžičku preto, že "koronavírus nepozná hranice".



Predstaviteľ sa k transakcii vyjadril pod podmienkou zachovania anonymity, ešte pred jej oficiálnym oznámením.



Agentúra AFP neskôr priniesla informáciu, že šéf rezortu mexickej diplomacie Ebrard potvrdil vo štvrtok na Twitteri dodávky z USA. Napísal, že po rozhovore mexického prezidenta Andrésa Manuela Lópeza Obradora a jeho amerického kolegu Bidena Spojené štáty súhlasili so zaslaním vakcín Mexiku.



"Dostal som otázky, či je pravda, že po rozhovoroch oboch prezidentov vznikla dohoda o vakcínach. Áno, informácia je správna," uviedol minister s tým, že ďalšie podrobnosti oznámia neskôr.