J. Bidenová:Africký roh potrebuje viac pomoci, trápi ho rekordné sucho

Nairobi 26. februára (TASR) - Prvá dáma USA Jill Bidenová navštívila v nedeľu suchom postihnuté obce v Keni a vyzvala bohaté krajiny, aby venovali viac pomoci regiónu Africký roh, ktorý zažíva najsuchšie počasie na posledné desaťročia. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Bidenová ukončila návštevu po dvoch krajinách Afriky - Keni a Namíbii - apelom, aby medzinárodné spoločenstvo venovalo viac pozornosti rekordnému suchu, ktoré ohrozuje hladomorom 22 miliónov obyvateľov Kene, Somálska a Etiópie.



Spojené štáty financovali leví podiel pomoci počas katastrofy, v ktorej už zahynuli milióny kusov hospodárskych zvierat a zničené boli celé úrody plodín.



"My nemôžeme byť jediní. Potrebujeme, aby sa k nám pridali ďalšie krajiny a aby sme spoločne pomáhali ľuďom z tohto regiónu," povedala Bidenová v centre pomoci v Kajiado, úplne vyschnutom okrese južne od kenského hlavného mesta Nairobi. Africký roh je východná oblasť Afriky, ktorá vybieha do Arabského mora v podobe "rohu".



"Žiaľ, viete, že je vojna na Ukrajine. Bolo zemetrasenie v Turecku. Myslím, že je veľa konkurujúcich si záujmov, ale tu evidentne... ľudia hladujú," dodala americká prvá dáma.



Bidenová si vypočula od rodičov, ako ťažko sa im darí nasýtiť svoje deti, a tiež sťažnosti, že obce nedokážu zaobstarať dostatok vody. Keňa totiž zažila päť po sebe nasledujúcich veľmi slabých období dažďov.



Sucho bolo stredobodom návštevy Bidenovej v Keni, ďalšími jej témami bola potravinová bezpečnosť a farmárstvo v čase zmeny klímy.



Táto 71-ročná pedagogička sa však stretla aj so ženami a mladými lídrami, prezrela si neformálnu osadu a položila veniec k pamätníku na počesť ľudí zabitých pri bombovom útoku na americké veľvyslanectvo v Nairobi v roku 1998.



Jej návšteva v Keni a predtým v Namíbii má nadviazať na Summit lídrov USA a Afriky vo Washingtone z konca vlaňajška, kde prezident Joe Biden vyhlásil, že jeho krajina má veľký záujem o vzťahy s týmto "žiadaným" kontinentom.



Afrika sa po ruskej invázii na Ukrajinu stala diplomatickým bojiskom a návšteva Jill Bidenovej je prvou cestou vysokopostaveného predstaviteľa Bieleho domu na kontinent od nástupu jej manžela do prezidentského úradu.



Bidenová v Namíbii vyhlásila, že Spojené štáty sú oddané myšlienke pomáhať africkým krajinám v tom, aby mali silnejší hlas v OSN a ďalších medzinárodných orgánoch.