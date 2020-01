J. Borenkov: V sýrskom Idlibe platí od štvrtka prímerie

Moskva 10. januára (TASR) - Rusko vo štvrtok večer oznámilo, že na základe dohody, ktorú dosiahlo s Tureckom, začalo v provincii Idlib na severozápade Sýrie platiť prímerie. S odvolaním sa na vyhlásenie predstaviteľa ruského ministerstva obrany o tom informovala agentúra TASS.



"V súlade s dohodou dosiahnutou s tureckou stranou, začalo v deeskalačnej zóne, v Idlibe, platiť od 9. januára 14.00 h moskovského času (12.00 h SEČ) prímerie," uviedol veliteľ ruského centra pre zmierenie bojujúcich strán v Sýrii Jurij Borenkov.



Turecko požiadalo Rusko o vyhlásenie prímeria v provincii Idlib, ktorá je poslednou veľkou baštou pod kontrolou povstaleckých bojovníkov a džihádistov bojujúcich proti vláde sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Ankara pritom vyslala v decembri do Moskvy delegáciu so zámerom prediskutovať túto otázku, pripomína agentúra Reuters.



K štvrtkovému oznámeniu prímeria došlo deň po tom, ako sa ruský prezident Vladimir Putin stretol v Istanbule s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom a o situácii v Sýrii aj Líbyi diskutovali.



Provincia Idlib je posledným významným územím pod kontrolou povstaleckých bojovníkov a džihádistov podporovaných Ankarou, bojujúcich v občianskej vojne proti vládnym silám a ich spojencom.



Sily podliehajúce vláde v Damasku útočili od polovice decembra s podporou Ruska na džihádistov v južnom Idlibe, a to napriek dohode o prímerí z augusta 2019 i výzvam na deeskaláciu, prichádzajúcim z Turecka, Francúzska či Organizácie Spojených národov. V rámci týchto bojov sýrska armáda dobyla desiatky miest a dedín, pričom na oboch stranách zahynuli stovky ľudí.



Boje zároveň podnietili k úteku do Turecka tisíce ľudí, pričom len v decembri utieklo z oblasti, najmä južnej časti Idlibu, podľa údajov OSN dovedna približne 284.000 ľudí.