J. Borrell vyzval na spoločné úsilie obnoviť jadrovú dohodu s Iránom

Brusel 26. februára (TASR) - Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell vyzval v piatok na spoločné úsilie na obnovenie jadrovej dohody medzi Iránom a svetovými mocnosťami, oficiálne známej ako Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA). Informovala o tom agentúra AP.



"Ako koordinátor JCPOA som presvedčený, že máme priestor a príležitosť na diplomatický dialóg," ktorý je v súlade s cieľmi Spojených štátov, povedal Borrell novinárom. "Túto príležitosť musíme využiť a zamerať sa na riešenia, ktoré povedú k tomu, že všetci začnú opäť plniť svoje záväzky," dodal.



Teherán tento týždeň vyzval Washington, aby do troch mesiacov vyradil Irán zo sankčného zoznamu, pripomína AP. V opačnom prípade islamská republika vymaže videozáznamy z bezpečnostných kamier vo svojich jadrových zariadeniach.



Irán 23. februára obmedzil prístup medzinárodných inšpektorov do iránskych jadrových zariadení, avšak zároveň dosiahol dohodu so šéfom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaelom Grossim a umožní im pokračovať v práci.



Podľa MAAE Irán od 16. februára obohatil ďalších 17,6 kilogramu uránu na hodnotu 20 percent, pričom jadrová dohoda stanovuje hornú hranicu len 3,67 percenta.



Spojené štáty pod vedením vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa od jadrovej zmluvy v roku 2018 jednostranne odstúpili a na Irán opätovne uvalili sériu sankcií. Teherán na to následne reagoval niekoľkonásobným porušením jadrovej dohody. Vláda nového amerického prezidenta Joea Bidena vyjadrila ochotu opäť k tejto dohode pristúpiť, no podmieňuje to tým, že Teherán najprv začne plniť svoje záväzky.