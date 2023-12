J. Knichal: Zahraničné misie ma učili mať otvorené srdce pre každého

Praha 24. decembra (TASR) - Vojaci na zahraničných misiách sa snažia spríjemniť si prostredie tak, aby sviatky aspoň čiastočne prežili, ako sú zvyknutí. Ak sa to dá, radi večerajú rybu so zemiakovým šalátom. Spravodajkyni TASR to povedal hlavný kaplán českej armády plukovník Jaroslav Knichal, ktorý sa zúčastnil na štyroch misiách. Podľa jeho slov mu mnoho dali, učil sa na nich mať otvorené srdce pre každého, aj keď mali iné názory.



"Vždy sme mali štedrovečernú večeru. Ak to bolo len trochu možné, na základni sme sa dohodli s cateringovou službou, aby sme mali zemiakový šalát a rybu. Síce to nebol klasický český kapor, ale ryba to bola," povedal Knichal. Okrem toho mali aj 'polnočnú' bohoslužbu, dávali si darčeky a spojili sa so svojimi blízkymi v Česku. Na jednej misii si tiež usporiadali svätoštefanský turnaj v malom futbale.



Najsilnejší vianočný moment zažil podľa svojich slov počas vianočnej bohoslužby v Afganistane, kde ich pravidelne slúžil nielen pre českých, ale aj pre amerických vojakov a indických pracovníkov. "Pri 'polnočnej' svätej omši sme sa spoločne modlili a striedali sa v spievaní piesní tradičných pre Česko, Ameriku a Indovia zaspievali svoje vianočné piesne," zaspomínal si hlavný vojenský kaplán. Hoci prítomní vychádzali z rozličných tradícií, bohoslužba medzi nimi podľa jeho slov vytvorila jednotu a radosť.



V Afganistane bol na zahraničnej misii dvakrát, raz bol v Iraku a Kosove. V porovnaní so službou v ČR je podľa neho armádny kaplán v zahraničí s vojakmi v intenzívnejšom kontakte. "Niektoré rozhovory mňa samotného viedli k premýšľaniu o tom, čo je dôležité v ľudskom živote a na čo sa nesmie zabúdať. Učil som sa mať naozaj otvorené srdce pre každého, kto sa chcel porozprávať a mal možno aj iný názor na život," priblížil svoju skúsenosť rímskokatolícky kňaz.



Práca vojenského kaplána je od práce duchovného vo farnosti podľa jeho slov zásadne odlišná. "V armáde je kaplán vlastne kolega. Neočakáva primárnu úctu za to, že je duchovný, ale musí najskôr s vojakmi vstúpiť do normálneho ľudského vzťahu kolegu a kamaráta," vysvetlil. Duchovní sú podľa neho v armáde preto, aby sa s vojakmi rozprávali, pomáhali im a zdieľali s nimi starosti aj radosti.



Duchovná služba českej armády funguje na ekumenickom základe. "Teraz je nás 37 kaplánov (35 mužov a dve ženy) z 11 kresťanských cirkví," spresnil s tým, že najčastejšie ich vojaci oslovujú kaplán alebo padre.



Knichal je od roku 2015 hlavným kaplánom českej armády. Medzi jeho hlavné úlohy patrí koordinovať službu vojenských kaplánov v rezorte obrany a tiež hľadať nových kandidátov do tejto služby. Predtým pôsobil v mnohých vojenských útvaroch. Do armády išiel ako kaplán najskôr len na štyri roky, nakoniec je v nej už 20 rokov.