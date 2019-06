J. Kokov: Za útokmi na Srí Lanke boli militanti IS

Podľa námestníka tajomníka ruskej Rady bezpečnosti sú v súčasnosti hlavnými centrami teroristickej činnosti Blízky východ, Afrika a južná a juhovýchodná Ázia.

Ufa 20. júna (TASR) - Aprílové teroristické útoky na Srí Lanke organizovali militanti z tzv. Islamského štátu (IS), ktorí boli predtým aktívni v Sýrii a Iraku. Podľa agentúry TASS to uviedol v stredu počas medzinárodnej konferencie predstaviteľov bezpečnostných služieb v ruskom meste Ufa námestník tajomníka ruskej Rady bezpečnosti Jurij Kokov.



"Odborníci odhadujú, že tieto útoky pripravili miestni zástancovia globálnej ideológie džihádu s pomocou zahraničných štruktúr IS. Praktickú organizáciu výbuchov pripravili členovia miestnej radikálnej skupiny, ktorí sa vrátili na Srí Lanku po tom, čo bojovali na strane IS v Sýrii a Iraku," povedal Kokov.



Podľa neho sú v súčasnosti hlavnými centrami teroristickej činnosti Blízky východ, Afrika a južná a juhovýchodná Ázia. "V minulosti vyzývali militanti IS svojich priaznivcov, aby sa presunuli do Iraku a Sýrie, teraz im však ponúkajú, aby pokračovali v džiháde v krajinách svojho pobytu," poznamenal.



"Tieto hrozby sú relevantné aj pre štáty Európskej únie, kde sa tento rok uskutočnilo už niekoľko teroristických útokov — v Holandsku, Nórsku, Španielsku a Francúzsku, čo potvrdzuje závažnosť vyhlásení lídrov medzinárodných teroristických organizácií o ich odhodlaní vykonávať teroristické útoky v Európe," uviedol Kokov.



Na nárast teroristickej činnosti na Západe podľa neho reagujú pravicoví radikáli, ako sa to stalo na Novom Zélande, kde v marci zaútočili na niekoľko mešít. "V tomto ohľade nemôžeme vylúčiť hrozby pochádzajúce od extrémistov rôzneho druhu," varoval Kokov.



Pri koordinovaných útokoch na kostoly a hotely na Srí Lanke, ktoré spáchalo na Veľkonočnú nedeľu deväť samovražedných atentátnikov, zahynulo vyše 250 ľudí vrátane mnohých detí a najmenej 40 cudzincov. K odpáleniu bômb sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát, srílanská vláda však pripisuje zodpovednosť za tieto činy miestnej skupine Národné monoteistické spoločenstvo. Srílanské bezpečnostné zložky zadržali v tejto súvislosti niekoľko desiatok podozrivých.



Hlavného podozrivého z veľkonočných útokov na Srí Lanke sa podarilo zadržať na Blízkom východe. Oznámil to 14. júna medzinárodný policajný úrad Interpol. Podozrivého 29-ročného Srílančana vzali v nešpecifikovanej krajine do väzby a deportovali do vlasti spolu ďalšími štyrmi hľadanými osobami.



Interpol vyhlásil pátranie po spomínanom mužovi, identifikovanom ako Ahamed Milhan Hayathu Mohamed, prostredníctvom tzv. červeného upozornenia, a to pre podozrenie z terorizmu a vrážd. Podľa správy tlačovej agentúry AFP ho zadržali spolu s ďalšími štyrmi podozrivými v saudskoarabskom meste Džidda.