J. Kórea a USA monitorujú možné zastavenie jadrového reaktora v KĽDR

Soul 5. októbra (TASR) - Južná Kórea a Spojené štáty pozorne sledujú areál jadrového reaktora v severokórejskom jadrovom komplexe Jongbjon. Juhokórejské médiá totiž informovali o dočasnom zastavení jeho prevádzky pravdepodobne s cieľom vyťažiť z neho plutónium pre vojenské účely. Oznámilo to vo štvrtok juhokórejské ministerstvo obrany, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Spravodajské zdroje v Soule a Washingtone zaznamenali náznaky, že koncom septembra bola zastavená prevádzka päťmegawattového jadrového rektora v Jongbjone, napísal vo štvrtok denník Donga Ilbo. To by mohlo naznačovať, že vyhorené palivové tyče sa spracúvajú a plutónium z nich sa bude dať použiť pre jadrové zbrane, uviedol denník s odvolaním sa na vládny zdroj.



"Juhokórejské a americké úrady pozorne monitorujú s tým spojený pohyb," reagoval hovorca juhokórejského ministerstva obrany na správu denníka Donga Ilbo.



Jadrový komplex Jongbjon leží asi 100 kilometrov severne od Pchjongjangu. Nachádza sa v ňom prvý severokórejský jadrový reaktor, ktorý je zároveň jediným známym zdrojom plutónia pre zakázaný severokórejský jadrový program.



Severná Kórea minulý týždeň zakotvila svoj štatút jadrového štátu aj do ústavy. Vodca KĽDR Kim Čong-un pri tejto príležitosti vyzval na vývoj modernejších jadrových zbraní, aby sa vytvorila protiváha k hrozbám, ktoré podľa neho hrozia zo Spojených štátov.



Napriek medzinárodným sankciám Severná Kórea vykonala tento rok rekordný počas raketových testov, pričom ignorovala varovania Spojených štátov a Južnej Kórey a ich spojencov.



Severná Kórea svoj prvý jadrový test uskutočnila v roku 2006, šiestu a najsilnejšia jadrovú skúšku vykonala v roku 2017. V súčasnosti rastú obavy, že sa pripravuje na ďalšiu v rámci vývoja taktických jadrových hlavíc.



Pokusy o diplomaciu opakovane zlyhávajú, pričom Pchjongjang odmieta rokovania na pracovnej úrovni. Podľa odborníkov neexistuje veľká šanca, že by bolo možné Severnú Kóreu presvedčiť, aby sa vzdala svojich jadrových zbraní.