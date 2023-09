Juhokórejský rezort diplomacie si predvolal ruského veľvyslanca

Soul 19. septembra (TASR) - Juhokórejské ministerstvo zahraničných vecí si v utorok predvolalo ruského veľvyslanca a odovzdalo mu sťažnosť na diskusie Moskvy o zbrojných dohodách a o vojenskej spolupráci so Severnou Kóreou (KĽDR). TASR prevzala správu z tlačovej agentúry Jonhap.



Námestník juhokórejského ministra zahraničných vecí si predvolal ruského veľvyslanca Andreja Kulika v utorok dopoludnia a vyzval Moskvu, aby dodržiavala rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, uviedlo ministerstvo v Soule v správe pre médiá.



Predvolanie nasledovalo po stretnutí severokórejského vodcu Kim Čong-una minulý týždeň v Rusku s prezidentom Vladimirom Putinom. Navštívil tam tiež niekoľko vojenských zariadení. Návštevu podnikol v období, keď vo svete silnejú obavy z možnej dohody o dodávkach zbraní medzi oboma krajinami. Moskva by mohla zbrane z KĽDR použiť vo vojne proti Ukrajine.



Námestník ministra vyzval Rusko, aby "okamžite" prestalo robiť kroky smerujúce k vojenských vzťahom a k vojenskej spolupráci so Severnou Kóreou.



Takisto zdôraznil, že Rusko ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN musí konať "zodpovedne" a že akékoľvek porušovanie rezolúcií alebo činy ohrozujúce bezpečnosť Južnej Kórey budú mať negatívny vplyv na vzťahy oboch krajín.