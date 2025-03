J. Kórea spolupracuje s USA, nechce byť na zozname sledovaných krajín

Soul 21. marca (TASR) - Americké ministerstvo energetiky (DOE) zaradilo Južnú Kóreu na zoznam krajín, ktoré si vyžadujú osobitú pozornosť. Washington a Soul sa preto dohodli, že budú spoločne urýchlene hľadať riešenie tejto situácie, uviedlo v piatok juhokórejské ministerstvo obchodu, priemyslu a energetiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.



DOE nevysvetlilo, prečo zaradilo svojho ázijského spojenca na zoznam sledovaných krajín, ktorý zahŕňa aj Čínu, Irán, Rusko a Severnú Kóreu. Vláda Južnej Kórey čelí kritike, že si tento krok USA zrejme všimla len nedávno, hoci DOE k nemu pristúpilo už v januári, píše agentúra Reuters. Opatrenie vyvolalo obavy z toho, že by mohlo obmedziť vedeckú či technologickú spoluprácu oboch štátov.



Podľa Kórey sa krajiny dohodli na spolupráci v tejto otázke počas prvého stretnutia juhokórejského ministra obchodu, priemyslu a energetiky An Duk-kuna s americkým ministrom energetiky Chrisom Wrightom.



An je v súčasnosti na druhej ceste do USA za menej ako mesiac. Soul a Washington rokovali aj o rozšírení bilaterálnej spolupráce v energetickom sektore a o pravidelných politických konzultáciách a spoločných fórach o energetike.



Zaradenie na zoznam by malo nadobudnúť účinnosť 15. apríla. Došlo k nemu údajne pre technické bezpečnostné problémy súvisiace s výskumnými inštitúciami pridruženými k DOE, uviedli vládni predstavitelia Kórey. Veľvyslanec USA v Soule Joseph Yun v utorok uviedol, že Južná Kórea sa na zoznam dostala preto, že návštevníci laboratórií ministerstva energetiky USA zaobchádzali s citlivými informáciami nesprávne. Yun to bližšie nešpecifikoval, no podotkol, že zaradenie na zoznam nebude mať širšie dôsledky na spoluprácu medzi spojencami.



Ministerstvo energetiky doplnilo, že bilaterálna a technologická spolupráca medzi oboma krajinami nie je nijakým spôsobom obmedzená.