Juhokórejský Startup Innospace oznámil úspešný test svojej rakety

Soul 21. marca (TASR) - Juhokórejský vesmírny startup Innospace v utorok oznámil úspešný let svojej suborbitálnej testovacej nosnej rakety HANBIT-TLV. Ide o prvú vesmírnu raketu v krajine vyrobenú v civilnom sektore. TASR informuje podľa agentúry Jonhap.



Jednostupňová hybridná raketa s ťahom 8,4 tony štartovala z vesmírneho strediska Alcantara na severe Brazílie v pondelok ráno kórejského času. Motor pracoval 106 sekúnd a raketa letela 4 minúty a 33 sekúnd; potom dopadla do brazílskych vôd. Podľa pôvodného plánu mal motor vydržať 118 sekúnd, Innospace však uviedla, že fungoval správne a udržiaval si stabilný ťah. Správne fungoval aj brazílsky navigačný systém SISNAV.



Startup Innospace sa pokúšal o štart svojej rakety od decembra minulého roka, ale pre poveternostné podmienky a technické chyby ho museli viackrát odložiť.



HANBIT-TLV je testovacím projektom pre prvý stupeň motora HANBIT-Nano. Po dokončení bude na komerčnej báze schopný vynášať do vesmíru malé satelity s celkovou hmotnosťou do 50 kilogramov.