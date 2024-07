J. Kórea v reakcii na balóny KĽDR obnovila propagandistické vysielanie

Soul 19. júla (TASR) - Južná Kórea vo štvrtok večer obnovila propagandistické vysielanie cez hranice smerom do Severnej Kórey (KĽDR), a to v reakcii na opätovné vypúšťanie balónov s odpadkami zo strany KĽDR. Informovala o tom TASR s odvolaním sa na agentúry AP a Jonhap.



Juhokórejské vysielanie cez hraničné reproduktory prebiehalo od štvrtka večera do piatka rána v oblastiach, kde sa vyskytli balóny z KĽDR. Podľa očakávaní by toto vysielanie mohlo vyvolať silnú reakciu KĽDR, ktorá je mimoriadne citlivá na akékoľvek pokusy o podkopanie jej politického systému zvonku.



Južná Kórea uviedla, že KĽDR vo štvrtok popoludní vypustila smerom na juh približne 200 balónov. Išlo už o siedme vypustenie balónov od konca mája. Balóny, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou niesli odpad, smerovali k husto obývanej severnej časti provincie Kjonggi, ktorá obklopuje Soul.



Odhaduje sa, že KĽDR od konca mája vypustila už viac ako 2000 balónov s odpadkami. Ide o reakciu na letáky kritické voči Pchjongjangu, ktoré posielajú severokórejskí prebehlíci a aktivisti z Južnej Kórey.



Juhokórejskí predstavitelia zatiaľ neposkytli bližšie informácie o tom, či bude armáda vysielať propagandistické správy vždy, keď KĽDR vypustí balóny. Uviedli však, že táto možnosť je súčasťou ich operačnej stratégie.



Napätie medzi Kóreami v posledných mesiacoch rastie. Dôvodom sú severokórejské raketové testy a rozsiahle americko-juhokórejské vojenské cvičenia, ktoré KĽDR vníma ako prípravu na inváziu.