J. Powell: Zotavovanie ekonomiky je nerovnomerné

Washington 23. februára (TASR) - Zotavovanie amerického hospodárstva je naďalej "nerovnomerné a k celkovému zotaveniu má ekonomika ešte veľmi ďaleko," povedal v utorok šéf americkej centrálnej banky Fed Jerome Powell. Zároveň dodal, že z tohto dôvodu "potrvá ešte nejaký čas," než centrálna banka svoju uvoľnenú menovú politiku zmení.



Vyjadrenia Powella na pôde Bankového výboru Senátu amerického Kongresu do veľkej miery odrážajú nedávne hodnotenie americkej ekonomiky zo strany Fedu. Vtedy banka naznačila, že úrokové sadzby zostanú na nízkej úrovni a Fed bude pokračovať v nákupe dlhopisov v súčasnom objeme dovtedy, dokiaľ nedôjde "k výraznému pokroku" smerom k dosiahnutiu stanoveného cieľa, ktorým je plná zamestnanosť a cenová stabilita. Je to prvé vystúpenie Powella pred Bankovým výborom Senátu od nástupu demokrata Joea Bidena do Bieleho domu a získania kontroly nad obomi komorami Kongresu zo strany demokratov.



S cieľom podporiť ekonomiku zasiahnutú pandémiou nového koronavírusu americká centrálna banka znížila hlavnú úrokovú sadzbu takmer na nulu a každý mesiac nakupuje dlhopisy v objeme 120 miliárd USD (98,82 miliardy eur). Powell uviedol, že tieto kroky výraznou mierou prispeli k podpore ekonomiky, tá je však "stále príliš vzdialená od inflačného cieľa, ako aj cieľa v oblasti zamestnanosti a pravdepodobne ešte určitý čas potrvá, než v tomto smere dosiahne výraznejší pokrok".



Dodal, že aj keď zdravotná situácia sa postupne zlepšuje a pokračujúce očkovanie dáva nádej na návrat k normálnejším podmienkam ku koncu roka, vývoj ekonomiky stále do veľkej miery závisí od vývoja vírusu a opatrení prijatých na udržanie situácie pod kontrolou. Podobne ako v minulom období aj teraz zopakoval, že Fed využije všetky dostupné nástroje na podporu ekonomiky a zabezpečenie, aby zotavovanie hospodárstva bolo čo najvýraznejšie.



(1 EUR = 1,2143 USD)